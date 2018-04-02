علی ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در بازدید از محله هرندی و بررسی وضعیت اعتیاد در جنوب تهران گفت: ما باید معتادان را توانمند کنیم تا چرخه بازگشت آنها به زندگی کامل شود. در این زمینه نیز با بهزیستی و شهرداری در بحث مهارت آموزی برنامه های ویژه ای را طراحی خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره وضعیت شهردار تهران ادامه داد: واقعیت این است که دکتر نجفی اگر ادامه کار بدهد می تواند برای شهر بسیار مفید و سودمند باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه چندان در جریان روند استعفای ایشان و حواشی آن نیستم افزود: تجربیات مختلف دکتر نجفی می تواند مثمر ثمر باشد. وزارت کار تعامل بسیاری با شهرداری داشته و دارد.

ربیعی با رد ادعای برخی افراد مبنی بر عدم حمایت دولت از شهردار تهران گفت: اینکه می گویند دولت به شهرداری کمک نکرده یا وعده هایش را عملیاتی نساخته، قبول ندارم. شهردار تهران در جلسات دولت می آید و حضور پررنگی نیز در جلسات هیئت دولت دارد.

وی تاکید کرد: ما خیلی علاقه مند به کمک به شهرداری هستیم و واقعیت این است که دولت هم به دلیل مسائل سیاسی بین المللی و برخی محدودیت ها، امکان تخصیص منابع کافی به شهرداری ندارد و این ادعا که این موضوع تعمدی است اصلا صحت ندارد.

گفتنی است زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران نیز در گفتگو با مهر عنوا کرد: روز سه شنبه جلسه هم اندیشی اعضای شورا برگزار می شود اما آغاز جلسه رسمی ۱۹ فروردین ماه است که در آن موضوع استعفا شهردار تهران بررسی خواهد شد.