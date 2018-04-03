دشمنان یمن را با موشکهای خود هدف قرار می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «صالح الصماد» رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی در جریان مراسم فارغ التحصیلی تعدادی از نیروهای امنیتی این کشور گفت: ما بر قدرت موشکی نیروهای خود تاکید داشته و اعلام می کنیم که موشکهای ما دشمنان را در هر جایی هدف قرار خواهد داد.

وی در ادامه افزود: نیروهای امنیتی در کشور نقش بسیار مهم و حیاتی ایفا می کنند و در شرایط حساس و بسیار مهم کنونی باید توجه بیشتری به وظایف این نیروها شود. همان طور که می دانید فرستاده ویژه سازمان ملل چند روز قبل صنعاء را ترک کرد و این اقدام هم زمان بود با تشدید حملات ائتلاف متجاوز سعودی که بی سابقه بوده و ما باید در برابر این چالش آماده باشیم.

الصماد تاکید کرد: بعد از هر سفر نمایندگان سازمان ملل به یمن حملات متجاوزان تشدید می یابد. مقاومت مردم یمن آنها را ناراحت می کند. شورای امنیت وجدان ندارد و به اراده ملت یمن احترام نمی گذارد چرا که آمریکا بر شورای امنیت حکمرانی می کند.

وی در ادامه افزود: شورای امنیت اقدام نیروهای یمنی در حمله موشکی به ریاض را محکوم کرد گویی که صدها هزار موشکی که بر سر مردم ما ریخته می شود به مثابه آب زمزم است! این موشکها ساخت آمریکا، انگلیس، اسرائیل و فرانسه و دیگر کشورهای جهان است و ما در خصوص این حملات موشکی چیزی از محافل بین المللی نشنیده ایم چرا که آنها این حملات موشکی را محکوم نمی کنند. ما آماده خرید سلاح از هر کشوری که تمایل داشته باشد هستیم. ما تا هر جایی را که دسترسی داشته باشیم بمباران می کنیم.