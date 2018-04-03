کشته شدن یک نفر و مصدومیت ۱۲ نفر در ۲ تصادف تویسرکان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان، رضا عزیزی از کشته شدن یک نفر و مصدومیت ۱۲ نفر در دو تصادف عصر دوشنبه در تویسرکان خبر داد.

وی عنوان کرد: حوالی ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه دیروز به علت تصادف یک دستگاه ۲۰۶ با یک دستگاه پیکان بار در نزدیکی روستای گشانی(سربالایی روستای تیمیجان حوالی گوشه پیل) یک نفر جان خود را از دست داد و ۷ نفر نیز مصدوم شدند.

وی بیان کرد: متوفی مردی حدود ۷۵ ساله بود که در محل حادثه به علت جراحات وارده فوت کرد و سایر مصدومان نیز بلافاصله از سوی نیروهای دو پایگاه اورژانس وردآورد و تویسرکان به بیمارستان ولیعضر(عج) این شهرستان منتقل شدند.

مسئول فوریت‌های پزشکی تویسرکان عنوان کرد: همچنین ساعت ۱۸ و ۵۰ دقیقه عصر نیز به علت واژگونی یک خودرو در گردنه اشتران بعد از روستای کرزان ۵ نفر مصدوم شدند که با حضور نیروهای اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند.