برنامه نمایش های تازه در پردیس تئاتر شهرزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به سیاست های جدید مدیریت مجموعه تئاتر شهرزاد برای معرفی و جذب استعدادهای جوان در حوزه تئاتر و حمایت از گروه های جوان تئاتری، تعدادی از باکس های نمایشی این مجموعه در اختیار نمایش های تازه ای از کارگردانان جوان قرار گرفته است. «چشم اندازی از پل» نوشته آرتور میلر به کارگردانی پوریا سمندری از تاریخ ۱۵ فروردین هر شب ساعت ۱۹ در سالن شماره ۳ روی صحنه می‌رود. نمایش «متامورفیسم» به کارگردانی نوید ترابی اثر دیگری از یک گروه جوان است که از ۲۶ فروردین ماه در ساعت ۲۱:۱۵ درسالن شماره ۳ اجرا خواهد شد.

همچنین برای حمایت از نمایش هایی با مخاطب کودک و نوجوان نمایش «گروفالو» به کارگردانی آرش شریف زاده که برگزیده جشنواره های جهانی است، هر روز ساعت ۱۷:۳۰ روی صحنه خواهد می رود و سانس های صبح این نمایش به مدارس و مهدکودک ها اختصاص خواهد داشت.

نمایش هایی از کارگردانان نسل اول تئاتر کشور هم در این مجموعه در بهار ۹۷ روی صحنه خواهد رفت. نمایش «بنگاه تئاترال» به نویسندگی علی نصیریان و کارگردانی هادی مرزبان از ۱۹ فروردین، هر شب ساعت ۱۹:۱۵ روی صحنه می‌رود.

نمایش «خواستگاری» نوشته آنتوان چخوف با دراماتوژی و کارگردانی عظیم موسوی که در ایام نوروز با استقبال مخاطبان مواجه شد تا پایان فروردین هر روز ساعت ۱۷:۴۵ به اجراهای خود ادامه خواهد داد. همچنین نمایش پرمخاطب «شیرهای خان بابا سلطنه» به کارگردانی افشین هاشمی از ۱۵ فروردین ماه در سالن شماره یک هر شب ساعت ۲۱:۳۰ اجرای خود را از سر می‌گیرد.

نمایش «نوروز خوانی» با بازی و کارگردانی جواد انصافی که از ۲۶ اسفند ماه سال گذشته روی صحنه رفته است تا پایان فروردین ماه ۹۶ در سالن شماره ۳ این مجموعه، هر شب ساعت ۲۰:۱۵ اجرا خواهد شد.

در سالن شماره ۲ پردیس تئاتر شهرزاد، نمایش «پسرهای پشت نقاب» عنوان اثر تازه ای است که کارگردانی آن برعهده مرضیه مهاجر است و از تاریخ ۱۶ فروردین ساعت ۱۸ اجرا خواهد شد. همچنین نمایش «آنسوی آینه» به کارگردانی علی سرابی که پیش از این در زمستان سال ۹۶ در سالن شماره ۲ اجرا شد، بار دیگر از تاریخ ۱۹ فروردین ماه هر شب ساعت ۱۹:۳۰ روی صحنه خواهد رفت. در کنار نمایش علی سرابی، نمایش «کمدی دپوتات» به کارگردانی اتابک نادری که در ایام نوروز هرشب ساعت ۲۱:۳۰ روی صحنه رفته است در همان سانس به اجراهای خود ادامه خواهد داد.

پردیس تئاتر شهرزاد هر هفته در روزهای جمعه و شنبه، میزبان گروه های نمایشی بصورت تک اجرا نیز خواهد بود، نمایش «چشم هایی که مال توست» به کارگردانی و بازی بهاره رهنما در روزهای شنبه ساعت ۲۱:۳۰ در سالن شماره ۳ و استندآپ کمدی «گزیده» به کارگردانی امیر کربلایی زاده و نمایش «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به کارگردانی سهراب حسینی در روزهای جمعه ساعت ۱۷ در سالن های شماره ۱ و ۲ اجرا خواهد شد.