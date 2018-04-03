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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۸:۴۴

«مقتدی صدر» نظارت سازمان ملل بر انتخابات عراق را خواستار شد

«مقتدی صدر» نظارت سازمان ملل بر انتخابات عراق را خواستار شد

رهبر جریان صدر عراق نظارت سازمان ملل متحد بر انتخابات پارلمانی این کشور را که قرار است طی ماه آتی میلادی برگزار شود، خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق در جریان سخنانی، خواستار نظارت سازمان ملل متحد بر انتخابات پارلمانی عراق شد.

بر اساس این گزارش، مقتدی صدر در این خصوص گفت: کمیته برگزاری انتخابات هم باید با شفافیت کار خود را انجام دهد. صندوق های رأی باید تحت شدیدترین نظارت ها باشند.

صدر در پاسخ به سؤالی پیرامون حمایتش از گروه های عراقی در انتخابات، تأکید کرد: تا امروز از گروه خاصی حمایت نکرده ام. 

وی افزود: در حال حاضر، مسأله مهم، رفتن پای صندوق رأی است تا بدین ترتیب، صندوق ها برای فاسدان باقی نماند.

کد مطلب 4261813

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