جنگ لفظی میان چین و تایوان بالا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تایوان امروز سه‌شنبه رسانه‌های چینی را به انتشار اخبار تهدیدآمیز علیه تایپه متهم کرد.

گفتنی است این ادعا واکنشی است به گزارش یکی از رسانه‌های دولتی چین مبنی بر اینکه باید برای نخست‌وزیر تایوان به دلیل ایراد اظهارات جدایی‌طلبانه، حکم بازداشت صادر شود.

چین به تایوان به عنوان بخشی از تمامیت ارضی خود نگاه کرده و درباره لزوم وفاداری به اصل «چین واحد» هشدار می‌دهد.

این درحالی است که «ویلیام لی» (William Lai) نخست‌وزیر تایوان، در اظهاراتی که روز جمعه ایراد شد خود را خادم استقلال تایوان معرفی کرد.

به گفته «پیپل دیلی» چاپ چین، اگر صحت این ادعا ثابت شود، وی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

گفتنی است «شی جینپینگ» رئیس جمهوری چین ماه گذشته در پیامی هشدارآمیز تاکید کرد: تایوان با شدیدترین تنبیه تاریخ در صورت هرگونه تلاش برای جدایی مواجه خواهد شد.

دولت پکن پیشتر نیز به غرب به‌ویژه آمریکا درباره نحوه برخورد با تایوان هشدار داده بود.