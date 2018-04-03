کاخ سفید «گزینه های پیش رو در سوریه» را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال، تیم امنیت ملی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا امروز سه شنبه با برگزاری نشستی گزینه های پیش روی این کشور در سوریه را بررسی می کند.

بر این اساس، این نشست در حالی برگزار می شود که ترامپ به تازگی از خروج قریب الوقوع نظامیان آمریکایی از سوریه خبر داده است.

با این حال یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است که هر گونه تصمیم گیری در مورد خروج نظامیان این کشور از سوریه به شکست داعش بستگی دارد.

وی در عین حال در مورد تغییرات احتمالی در ماموریت نظامیان آمریکایی یا منظور ترامپ از خروج از سوریه اظهارنظری نکرده است.

ترامپ هفته گذشته طی سخنانی گفت: ما داریم بر داعش غلبه می کنیم و به زودی از سوریه خارج می شویم،‌ بگذارید حالا بقیه به این موضوع رسیدگی کنند. خیلی زود ما صد درصد آنچه که به آن خلافت یا سرزمین می گویند را پس می گیریم و از آنجا خارج می شویم و به کشورمان بازمی گردیم، ‌جایی که به آن تعلق داریم و می خواهیم آنجا باشیم.