به گزارش خبرنگار مهر، غفور آقاجانلو صبح سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی در محل جمعیت هلال احمر استان زنجان، افزود: از ۲۸ اسفندماه سال ۹۶ تا ۱۳ فروردین‌ماه سال جاری بیش از ۳۹ هزار و ۲۵ مسافر به پست‌های هلال‌احمر استان زنجان مراجعه کرده‌اند.

وی اظهار کرد: در این راستا طی این بازه زمانی دو هزار و ۹۲۰ مسافر به ایستگاه سلامت مراجعه کرده‌اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: راستای ارائه خدمات به مسافران نوروزی ۱۶ پایگاه سیار و ثابت درراه‌های مواصلاتی استان زنجان در ایام نوروز مستقر بود.

آقاجان لو تأکید کرد: در بحث جوانان در عید نوروز ۲۳ اکیپ پیش‌بینی‌شده بود که در طرح ایمنی و سلامت مسافران فعالیت می‌کردند.

وی گفت: بیش از ۱۰ تیم آماده عملیات در پاسگاه‌های پشتیبانی مرکز کنترل و هدایت‌های عملیاتی را ۲۴ ساعته بر عهده داشتند و درمجموع بیش از ۲۰۰ نفر در طرح ویژه نوروزی ۹۷ در پایگاه‌های ثابت و سیار هلال‌احمر مستقر بودند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان یادآور شد: در هر پایگاه ثابت پنج نجات گر و در پایگاه‌های ثابت سه نجات گر مستقر می‌شوند و در پایگاه‌های سیار فقط آمبولانس مستقر است.