  1. استانها
  2. زنجان
۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶

معاون امداد ونجات هلال احمر استان زنجان:

بیش از ۳۹ هزارنفر مسافر به پست‌های هلال‌احمر زنجان مراجعه کردند

بیش از ۳۹ هزارنفر مسافر به پست‌های هلال‌احمر زنجان مراجعه کردند

زنجان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: از ۲۸ اسفندماه سال ۹۶ تا سیزدهم فروردین‌ماه سال جاری بیش از ۳۹ هزار مسافر به پست‌های هلال‌احمر زنجان مراجعه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، غفور آقاجانلو صبح سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی در محل جمعیت  هلال احمر استان زنجان، افزود:  از ۲۸ اسفندماه سال ۹۶ تا ۱۳ فروردین‌ماه سال جاری بیش از ۳۹ هزار و  ۲۵ مسافر  به پست‌های هلال‌احمر استان زنجان مراجعه کرده‌اند.

وی اظهار کرد: در این راستا طی این بازه زمانی دو هزار و ۹۲۰ مسافر  به ایستگاه سلامت مراجعه کرده‌اند.

معاون امداد و نجات جمعیت  هلال‌احمر استان زنجان گفت: راستای ارائه خدمات به مسافران نوروزی ۱۶ پایگاه سیار و ثابت درراه‌های مواصلاتی استان زنجان در ایام نوروز مستقر بود. 

آقاجان لو تأکید کرد: در بحث جوانان در عید نوروز ۲۳ اکیپ پیش‌بینی‌شده  بود که در طرح ایمنی و سلامت مسافران فعالیت  می‌کردند.

وی  گفت: بیش از ۱۰ تیم آماده عملیات در پاسگاه‌های پشتیبانی مرکز کنترل و هدایت‌های عملیاتی را ۲۴ ساعته بر عهده داشتند و درمجموع بیش از ۲۰۰  نفر در طرح ویژه نوروزی ۹۷ در پایگاه‌های ثابت و سیار هلال‌احمر مستقر بودند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان یادآور شد: در هر پایگاه ثابت پنج نجات گر و در پایگاه‌های ثابت سه نجات گر مستقر می‌شوند و در پایگاه‌های سیار فقط آمبولانس مستقر است.

کد مطلب 4261823

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه