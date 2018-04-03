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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۸:۵۹

سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی خبر داد؛

ورود هفت میلیون و ۴۹۶ هزار زائر به مشهد

ورود هفت میلیون و ۴۹۶ هزار زائر به مشهد

مشهد- سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی گفت: طبق آمار از ۲۵ اسفند تا ۱۲ فروردین بیش از هفت میلیون و ۴۹۶  هزار زائر وارد مشهد شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق آمار موجود از  تاریخ ۲۵ اسفند تا ۱۲ فروردین هفت میلیون و ۴۹۶  هزار و ۲۱۹ نفر وارد مشهد شده اند که در مقایسه با سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: ۷۵۹ هزار و ۷۱۷ نفر از این تعداد با استفاده از حمل و نقل جاده ای و عمومی به  مشهد  وارد شده اند که در مقایسه با سال قبل چهار دهم درصد رشد است.

مدیر کل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: ۳۴۷ هزار و ۵۲۳ نفر از این افراد نیز با قطار به مشهد  سفر کرده اند که با رشد ۳.۴درصدی همراه بوده است.

فروزان گفت: در این مدت  آمار زائران و مسافرانی که از طریق فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد به مشهد  وارد شده اند ۲۲۳ هزار و ۵۵۱ نفر بوده که در  مقایسه با سال گذشته ۹درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: زائران و مسافرانی که با وسیله نقلیه شخصی خود از ۲۵ اسفند تا ۱۲ فروردین ماه به مشهد وارد شده اند نیز ۶ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۴۲۸ نفر بوده که این میزان در مقایسه با سال گذشته رشد ۱۲ درصدی داشته است.

کد مطلب 4261829

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