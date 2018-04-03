شهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر به آمار طرح امداد و نجات نوروزی هلالاحمر اشاره کرد و افزود: از ۲۴ اسفندماه سال ۹۶ تا ۱۳ فروردینماه سال جاری ۱۸۴ حادثه رانندگی در جادههای استان زنجان رخداده است.
وی اظهار کرد: در این حوادث هزار و ۹۱۴ نفر دچار حادثه شده و ۷۷۷ نفر هم مصدوم شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان بابیان اینکه از این تعداد مصدوم ۶۱۴ نفر بهصورت سرپایی درمان شدند، گفت: ۳۳ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۹ نفر هم فوت شدند.
میرزایی ابراز کرد: طی این بازه زمانی ۴۰۱ تیم عملیاتی، هزار و ۳۲۸ نفر نیرو، ۱۳۰ دستگاه آمبولانس، ۹۰ دستگاه خودرو نجات و ۱۳ خودرو کمک دار بهکارگیری شده است.
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