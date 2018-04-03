مهمترین اقدامات ودستاوردهای معاونت ساماندهی امور جوانان در سال ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دفتر برنامهریزی و نظارت وزارت ورزشوجوانان گزارش عملکرد ادارات کل و دفاتر معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزشوجوانان در سال ۹۶را ارائه داده است.
در این گزارش، اقدامات و عملکرد اداره کل طرحهای ملی، اداره کل مشارکتهای اجتماعی، اداره کل برنامهریزی و نظارت بر امور جوانان و اداره کل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان که در مجموعه بیان کننده اقدامات و عملکرد معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان است را تشریح کرده است.
در گزارش عملکرد اداره کل طرح های ملی که یکی از چهار اداره کل معاونت ساماندهی امور جوانان است یکی از شاخص ترین اقدامات برگزاری هفته جوان است. هر ساله در آستانه ۱۱ شعبان ،روز میلاد حضرت علیاکبر فرزند امام حسین (ع) که هفته جوان و روز جوان خوانده می شود، برنامههای متنوعی با موضوعیت بزرگداشت هفته جوان در دستور کار قرار دارد که در سال ۹۶ نیز به سیاق گذشته برنامههای متنوعی با مشارکت جوانان صورت بندی شد که به صورت خلاصه ذکر می شود.
تشکیل ستاد بزرگداشت هفته جوان در معاونت ساماندهی امور جوانان
در سال ۱۳۹۶ ستاد بزرگداشت هفته جوان در معاونت ساماندهی امور جوانان (اداره کل طرحهای ملی جوانان) تشکیل شد. بررسی عملکرد اداره کل ورزش و جواناناستانها حاکی از آن است که در مجموع ۸۹۴۱ برنامه در هفته جوان در سال گذشته برگزارشدهاست. استانهای اردبیل، مرکزی، البرز بیشترین فراوانی برنامه های اجرا شده را در میان استان ها به خود اختصاص داده اند .
تقدیر و تجلیل ازجوانان برتر در حوزههای مختلف، برگزاری مسابقات و برنامههای ورزشی، اطلاع در خصوص برنامههای هفته جوان در استانها، استفاده رایگان و با تخفیف از امکانات و خدمات ورزشی و فرهنگی- هنری عمدهترین برنامههای برگزار شده استان ها در هفته جوان سال ۹۶ بوده است.
برگزاری جشنواره رویداد جوانی، نشاط و امید
جوانان، آینده سازان جامعه تلقی میشوند و شادی نیز که خود همواره با خرسندی، خوش بینی، امید و اعتماد همراه است میتواند در آنان تعلق خاطر به محیط، تحرک و پویایی را به وجود آورد و نقش تسریع کنندهای در فرایند توسعه جامعه داشته باشد. وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی امور جوانان با برگزاری جشنواره « رویداد جوانی، نشاط و امید » در راستای فراهم کردن فضایی شاد و پرنشاط و ایجاد حس تکاپو، مسئولیت پذیری و تعلق خاطر جوانان اقدام کرده است، تا جوانان به مثابه موتور محرکه پیشرفت و توسعه ملی با ذهنی خلاق، شکوفا و برخوردار از نشاط جوانی در اعتلای کشور خود مشارکت فعال داشته باشند.
اداره کل طرح های ملی به عنوان یکی از کار ویژه ی اصلی خود موضوع خانه جوانان و گسترش آن در سطح کشور دانسته و آن را دنبال می کند.
وضعیت خانههای جوانان در استانهاو شهرستانها
در سال ۱۳۹۵ معاونت ساماندهی امور جوانان؛"طرح راهاندازی خانههای جوانان" را در دستور کار قرار داده است تا این خانهها بتواند بستری را جهت رشد اجتماعی جوانانو سازمانهای مردم نهاد فعال جوانان در سراسر استانهای کشور فراهم سازد.
براساس آخرین اطلاعات گردآوری شده از اداره کل ورزش و جوانان استانها در اسفندماه ۱۳۹۶، در مجموع ۵۸ خانه جوانان در سطح کل کشور وجود دارد. که ۵۷ خانه جوانان فعال و ۱ خانه جوانان مستقر در استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه غیرفعال است. از این تعداد ۳۲ خانه جوانان در مرکز استان و ۲۶ خانه جوانان در سطح شهرستان قرار دارد. بالغ بر ۵۵ درصد این خانهها در سطح مراکز استان و ۴۵ درصد از این خانه ها در سطح شهرستان.
اداره کل مشارکتهای اجتماعی نیز که یکی دیگر از ادارات زیر مجموعه معاونت ساماندهی امور جوانان است که در گزارشی به رئوس موضوعاتی که عمدتا با محوریت مشارکت و فعالیت های اجتماعی نهاد مند جوانان را شامل می شد پرداخت و به تشریح تعداد صدور اعتبارنامه فعالیت تخصصی و تعداد سازمانهای مردم نهاد جواناندارای اعتبارنامه فعالیت تخصصی پرداخت.
از ابتدای سال ۱۳۹۱ تاکنون (۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶)، ۱۶۸۴ سازمان مردم نهاد موفق به دریافت اعتبارنامه فعالیت تخصصی گردیده اند. از لحاظ تعداد صدور اعتبارنامه فعالیت سال ۱۳۹۶ (۱۵ بهمن ماه) نسبت به سال ۱۳۹۵ ، ۹/۱۴ درصد افزایش یافته است.
در سال ۱۳۹۶ ( بهمن ماه) از ۳۱۰ « سمن» ثبتی ، ۲۶ سمن در زمینه «فرهنگی» ، ۲۱۵ سمن در زمینه «اجتماعی»، ۴۹ سمن در زمینه « فرهنگی» و ۲۰ سمن در زمینه « علمی پژوهشی» فعالیت می کنند. بالاترین میزان گرایش جوانان صدور اعتبارنامه فعالیت به زمینه فعالیت « اجتماعی » و پایین ترین به زمینه « علمی پژوهشی » اختصاص دارد.
در بخش دیگر از این گزارش مفصل معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به عملکرد اداره کل برنامهریزی و نظارت بر امور جوانان، برنامه ها و فعالیتهای مرتبط در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و همچنین لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت زیر پرداخته است:
حمایت از ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده
برگزاری همایشها، جشنواره ها و نمایشگاهها در امر ازدواج
حمایت از برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی جوانان در آستانه ازدواج و زوجین جوان
حمایت از برنامه مشاوره و تحکیم خانواده
لازم به ذکر است تعداد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در کشوردر حال حاضر۱۸۰ مرکز می باشد که تا پایان سال جاری تعداد مجوز صادره به ۲۰۰ مرکز خواهد رسید.
همچنین در خصوص اقدامات مرتبط با برگزاری کارگاههای آموزشی ازدواج، در ۹ماهه اول سال ۹۶ تاکنون تعداد ۲۵۳۹ کارگاه در سراسرکشور توسط اداره کل ورزش و جوانان استانها با مشارکت دستگاههای مرتبط، مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده و سمن های فعال در حوزه ازدواج برگزار و طبق برنامه زمان بندی در همه شهرستانها تا پایان سال برگزار خواهد شد.
در بخش اقدامات و فعالیت های دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امور جوانان اعلام شده است که به مدیران ۶۴ مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶ مجوز اعطا شده است.
در خصوص اقدامات حمایتی از مراکز تخصصی و مشاوره ازدواج و خانواده از ۳۴ مرکز تخصصی مشاوره و ازدواج و خانواده منتخب در کشور حمایت مالی صورت گرفته است.
همچنین در بخش برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی، کارگاه های آموزشی مهارتهای زندگی قبل، حین و بعد از ازدواج (ویژه جوانان، زوجین جوان و خانواده ها ) در سراسر کشور با مشارکت دستگاههای مرتبط، مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده و سمن های فعال در حوزه ازدواج برگزار می شود. در این خصوص دستورالعمل و فرمهای استاندارد برگزاری کارگاهها طراحی و به استانها و شهرستانها ابلاغ شده است. که در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۶۶۶ کارگاه و در ۹ ماهه سال ۹۶ تاکنون تعداد ۲۵۳۹ کارگاه در سراسر کشور توسط اداره کل ورزش و جوانان استانها طبق برنامه زمان بندی در همه شهرستانها برگزار و تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.
همچنین ۳۱ نمایشگاه ازدواج و خانواده جوان در سطح استانها و شهرستانها با حضور غرفههای تولید کنندگان داخلی و ایجاد شرایط خرید آسان جهت بازدیدکنندگان/ارائه خدمات مشاوره رایگان در حاشیه نمایشگاهها ارائه کارتهای تخفیف و ۳۱ جشنواره ازدواج و خانواده جوان در سطح استانها و تقدیر از برترینهای حوزه ازدواج و خانواده و ۴۰ همایش رایگان در حوزه ازدواج و خانواده توسط ادارات کل استانی و سمن های حوزه ازدواج و خانواده برگزار شده است.
و در گزارش عملکرد دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان که اداره کل معاونت ساماندهی امور جوانان است در سال ۹۶ به شرح زیر و به صورت خلاصه و تیتر وار آمده است:
برگزاری ۱ جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان
هدایت و نظارت بر برگزاری ۷۳ ستاد استانی ساماندهی امور جوانان از ابتدای سال ۹۶ تاکنون
هدایت و نظارت بر برگزاری ۸۵۷ ستاد شهرستانی ساماندهی امور جوانان از ابتدای سال ۹۶ تاکنون
راهاندازی سامانه جامع آرشیو الکترونیکی و گزارشگیری شورای عالی و ستادهای ملی، استانی و شهرستانی ساماندهی امور جوانان
نظارت بر ثبت اطلاعات ۲۳۶۲ جلسه ستادهای ساماندهی امور جوانان استانی و شهرستانی در سامانه و گزارشگیری از عملکرد آنها از ابتدای سال ۱۳۹۶
ثبت اطلاعات ۹۳ جلسه شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و کمیسیونهای تخصصی ذیل آن در سامانه از ابتدای سال ۹۶
و ...
در خصوص سایر اقدامات صورت گرفته دفتر، تفاهم نامههای زیر بررسی و اعلام نظر شده است:
تفاهمنامه همکاری بین ایران و لبنان
پیشنویس برنامه اجرایی تفاهمنامه همکاری بین وزارت ورزش و جوانان ایران و گرجستان
معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
تفاهمنامه همکاری وزارت ورزش و جوانان و صندوق کارآفرینی امید
پیشنویس برنامه اجرایی تفاهمنامه همکاری فی مابین وزارت ورزش و جوانان ایران و وزارت ورزش و جوانان عراق
پیشنویس برنامه اجرایی تفاهم نامه همکاری فی مابین وزارت ورزش و جوانان ایران و گرجستان
بررسی پیشنویس شیوه نامه پرداخت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید
اعلام برنامهها و فعالیتهای پیشنهادی در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
تدوین گزارش ساختار و منابع حوزه جوانان از سازمان ملی جوانان تا وزارت ورزش و جوانان
تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد دفتر ذیل ۵ شاخص برای دفتر مدیریت عملکرد
لازم به ذکر است اهم برنامههای آتی دفتر به شرح زیر خواهد بود:
برگزاری تعداد ۲ جلسه شورای عالی جوانان، برگزاری ۱۰جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان
در سال ۱۳۹۷
تدوین شاخصهای توسعه جوانان در سطوح استانی و شهرستانی و ابلاغ آن به استانها به منظور جمعآوری دادهها و اطلاعات مورد نیاز
رونمایی از سامانه جامع آرشیو الکترونیکی و گزارشگیری شورای عالی و ستادهای ملی، استانی و شهرستانی ساماندهی امور جوانان
اجرای فاز دوم توسعه سامانه مذکور
رونمایی از ۴۲ گزارش ملی وضعیت جوانان کشور با حضور مقام عالی وزارت
برگزاری نشست تخصصی با حضور رؤسای گروه و کارشناسان ستادهای ساماندهی استان با موضوع سامانه جامع آرشیو الکترونیکی و گزارشگیری شورای عالی جوانان و ستادهای ساماندهی امور جوانان
برپایی ۲ گردهمایی سراسری مسئولین امور جوانان سراسر کشور
برگزاری ۵ نشست منطقهای با حضور استانهای سراسر کشور
بهروزرسانی گزارشهای ملی وضعیت جوانان
بازنگری شاخصهای ارزیابی عملکرد ستادهای ساماندهی امور جوانان استانها و شهرستانها
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