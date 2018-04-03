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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

به کمک نوعی جلبک دریایی؛

تولید پانسمان قابل تزریق به بدن برای توقف خونریزی داخلی

تولید پانسمان قابل تزریق به بدن برای توقف خونریزی داخلی

گروهی از محققان دانشگاه تگزاس موفق به تولید نوعی باند پانسمان قابل تزریق به درون بدن شده اند که قادر به توقف خونریزی داخلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، ترکیبات به کار رفته در این محصول در قالب یک ژل مایع یا هیدروژل به درون بدن تزریق می شود، اما در ادامه به سرعت بر حجم و ابعاد آن افزوده می شود تا جلوی خونریزی افراد گرفته شود و در نهایت زخم های بدن التیام یابند.

ماده اصلی مورد استفاده در این ژل نوعی جلبک دریایی خوراکی قرمز رنگ به نام Kappa-carrageenan است که از چندین دهه قبل برای تغذیه مورد استفاده قرار می گیرد. ترکیب این ماده با برخی نانوذرات خاص توقف سریع خون ریزی را ممکن می کند.

محققان می گویند می توان انواع مواد مغذی و درمانی را به نانوذرات موجود در این هیدروژل تزریق کرد تا روند التیام زخم ها تسریع شده و بافت های آسیب دیده نیز با سرعت بیشتری التیام یابند. البته برای استفاده تجاری از این محصول هنوز به تحقیقات دامنه دار بیشتری نیاز است.

کد مطلب 4261835

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