کشتار غیر مجاز باعث محکومیت یک قصاب همدانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره دامپزشکی شهرستان همدان، امیر حسین نقی پور گفت: یکی از متصدیان مرکز عرضه گوشت قرمز که بصورت مخفیانه در منزل خود نسبت به ذبح دام زنده خارج از ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی اقدام می کرد توسط کارشناسان این اداره شناسایی شد.

وی گفت: پس از اخذ دستور قضایی و با همکاری نیروی انتظامی شهرستان از محل بازدید و مقدار ۴۷ کیلو گرم گوشت گوساله، ۲۹.۵ کیلو گرم گوشت گوسفندی و ۴ دست کله و پاچه فاقد هویت و پوست کن نشده از منزل این قصاب کشف و ضبط و تمام مواد خام مکشوف برای انجام معاینات تکمیلی به اداره دامپزشکی شهرستان همدان انتقال یافت.

وی گفت: فرد خاطی به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی جامعه مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و پلمب واحد به مراجع قضایی و نیروی انتظامی معرفی شد.

نقی پور افزود: با توجه به اهمیت گزارش‌های مردمی در کشف و ضبط موارد غیرمجاز و نیز ارتقای سطح بهداشت عمومی، از شهروندان درخواست شده در صورت مشاهده تخلفات در عرضه فرآورده‌های خام دامی، مراتب را از طریق تلفن گویای ۱۵۱۲ و تلفن های ۴-۳۲۶۵۱۸۰۱ به اداره دامپزشکی اطلاع دهند تا برخورد لازم در این رابطه صورت گیرد.