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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۱۴

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه خبر داد:

تعطیلی یک کشتارگاه صنعتی طیور در کرمانشاه به علت تخلف بهداشتی

تعطیلی یک کشتارگاه صنعتی طیور در کرمانشاه به علت تخلف بهداشتی

کرمانشاه- مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه از پلمب یک واحد کشتارگاه صنعتی طیور در کرمانشاه به دلیل تخلف بهداشتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نادر پرور امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران  گفت: در جریان تشدید نظارت های بهداشتی نوروزی دامپزشکی که از ۲۵ اسفند سال گذشته آغاز شد و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد، کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی متوجه تخلف بهداشتی یک کشتارگاه صنعتی طیور در کرمانشاه شدند.

وی افزود: این کشتارگاه به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی با دستور مقام قضایی پلمب شد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه نظارت های بهداشتی دامپزشکی همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: ۳۶ اکیپ ثابت و سیار دامپزشکی با تمام توان بر بیش از دو هزار و ۵۰۰ واحد تهیه، تولید، استحصال، نگهداری، فرآوری و عرضه فرآورده های خام دامی نظارت کامل دارند.

به گفته این مسئول، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه در ایام نوروز تعطیل نبود و ۱۴ شبکه دامپزشکی در ۱۴ شهرستان استان حتی در روزهای تعطیل هم برقرار بوده و ارائه خدمت می کردند.

دکتر پرور تصریح کرد: اداره کل دامپزشکی استان از طرق تلفن ۱۵۱۲ و یا سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ آماده دریافت هرگونه پیشنهادات و شکایات مردم است و در اسرع وقت به همه موارد رسیدگی خواهند کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به نظارت های بهداشتی و شرعی دامپزشکی بر کشتارگاه های دام و طیور استان از مردم خواست فرآورده خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز تحت نظر دامپزشکی تهیه کنند و حتما به آرم دامپزشکی بر روی محصولات دقت کنند و برای تهیه گوشت و یا مرغ ارزانتر سلامت خود را به خطر نی ندازند.

کد مطلب 4261848

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