تعطیلی یک کشتارگاه صنعتی طیور در کرمانشاه به علت تخلف بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نادر پرور امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در جریان تشدید نظارت های بهداشتی نوروزی دامپزشکی که از ۲۵ اسفند سال گذشته آغاز شد و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد، کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی متوجه تخلف بهداشتی یک کشتارگاه صنعتی طیور در کرمانشاه شدند.

وی افزود: این کشتارگاه به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی با دستور مقام قضایی پلمب شد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه نظارت های بهداشتی دامپزشکی همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: ۳۶ اکیپ ثابت و سیار دامپزشکی با تمام توان بر بیش از دو هزار و ۵۰۰ واحد تهیه، تولید، استحصال، نگهداری، فرآوری و عرضه فرآورده های خام دامی نظارت کامل دارند.

به گفته این مسئول، اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه در ایام نوروز تعطیل نبود و ۱۴ شبکه دامپزشکی در ۱۴ شهرستان استان حتی در روزهای تعطیل هم برقرار بوده و ارائه خدمت می کردند.

دکتر پرور تصریح کرد: اداره کل دامپزشکی استان از طرق تلفن ۱۵۱۲ و یا سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ آماده دریافت هرگونه پیشنهادات و شکایات مردم است و در اسرع وقت به همه موارد رسیدگی خواهند کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به نظارت های بهداشتی و شرعی دامپزشکی بر کشتارگاه های دام و طیور استان از مردم خواست فرآورده خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز تحت نظر دامپزشکی تهیه کنند و حتما به آرم دامپزشکی بر روی محصولات دقت کنند و برای تهیه گوشت و یا مرغ ارزانتر سلامت خود را به خطر نی ندازند.