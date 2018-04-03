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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۳۶

بسکتبال نوجوانان آسیا - چین؛

ماکائو با ۱۰۳ اختلاف امتیاز مغلوب تیم ایران شد

ماکائو با ۱۰۳ اختلاف امتیاز مغلوب تیم ایران شد

تیم بسکتبال نوجوانان ایران نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا را با برتری ۱۰۳ اختلاف امتیازی مقابل ماکائو به پایان رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان آسیا امروز سه شنبه با برگزاری دیدارهای روز دوم در فوشان چین پیگیری شد. در این روز از مسابقات تیم بسکتبال جوانان ایران مقابل ماکائو به میدان رفت و موفق شد این تیم را با ۱۰۳ اختلاف امتیاز و با نتیجه ۱۴۸ بر ۴۵ شکست دهد.

این نخستین دیدار تیم بسکتبال جوانان ایران در این دوره رقابت های قهرمانی آسیا بود که با برتری در هر چهار کوارتر همراه شد. ۳۱ بر ۹، ۴۴ بر ۱۰، ۳۹ بر ۱۶ و ۳۴ بر ۱۰ نتایجی بود که در چهار کوارتر دیدار برابر ماکائو و به سود تیم کشورمان ثبت شد. 

تیم بسکتبال جوانان ایران فردا چهارشنبه دومین دیدار خود در رقابت های قهرمانی آسیا را برابر چین تایپه برگزار می کند. 

مسابقات بسکتبال جوانان آسیا حکم انتخابی جهان را دارد. سه تیم برتر این رقابت ها صاحب سهمیه جهانی می شوند. 

کد مطلب 4261855
زینب حاجی حسینی

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