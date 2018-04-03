اتحاد بین برادران افغان، ایرانی و سوری باعث ختم غائله داعش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، حجت‎‌الاسلام‌ سید ابراهیم رئیسی دوشنبه شب در مراسم عزاداری شام وفات حضرت زینب(س) و گرامیداشت شهدای مدافع حرم در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی، اظهارکرد: جریان داعشی تکفیری با پولی که از سعودی و اطلاعاتی که از صهیونیست‌ها و پشتیبانی و سلاحی که از آمریکایی‌ها داشتند، جنایت مرتکب می‌شدند و هیچکس تصور شکست آنها را نداشت؛ اما به دست توانای فاطمیون و حیدریون و زینبیون از پا در آمدند و این پیروزی به برکت این ظرفیت به دست آمد.

وی افزود: در جریان مبارزه با تروریست‌های تکفیری اتحاد و پیوندی بین برادران افغانی، ایرانی و سوری به وجود آمد که باعث جمع شدند غائله داعشی‌هایی شد که نه تنها امت اسلام، بلکه تمام بشریت را تهدید می‌کرد.

رئیسی تأکید کرد: روزی دشمن نگران حزب الله لبنان بود اما امروز جریانات حزب اللهی در جای جای امت اسلام حضور دارند، امروز جریان مقاومت به عنوان یک فرهنگ در میان تمام امت اسلامی جاری و ساری است.

وی گفت: پیام اربعین برای محرومان، پیام امید بخش نجات و برای مستکبران پیام پایان جریان و خط استبدادی و ظلم است؛ اربعین جلوه تشکیل جبهه متحد اسلامی است.

تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با خانواده‌های لشکر فاطمیون، گفت: مقام معظم رهبری چند شب پیش در حرم مطهر رضوی با خانواده‌های لشکر فاطمیون دیدار داشتند؛ روحیه قوی خانواده شهدای فاطمیون عجیب بود، نزدیک به ۲ ساعت با رهبر انقلاب دیدار داشتند و ایشان سخن تک تک آنها را شنیدند.

وی ادامه داد: جلوه‌های صبر و ظرفیت داشتن را انسان می‌تواند در خانواده شهدا فاطمیون ببیند؛ این روحیه با تأسی به زینب کبری(س) و فاطمه اطهر(س) به دست آمده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه خون مطهر شهدای فاطمیون و مدافعان حرم از جامعه جهانی جهل‌زدایی می‌کند، تأکید کرد: امروز جامعه جهانی با جاهلیت مدرن روبه‌رو است که مجهز به ابزار تبلیغات رسانه‌ای و علم و فناوری شده اما با این وجود همان جاهلیت است.

وی افزود: امروز مردم مسلمان یمن به برکت خون شهدا، هویت اسلامی خود را بازیافته‌اند، برای همین با دستان خالی در برابر استکبار ایستاده‌اند. آینده جهان نه از آن تسلیحات غرب و نه خزانه‌های برخی کشورهای منطقه بلکه از آن مستضعفان و جبهه حق است.