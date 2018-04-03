جوایز آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم قرعه کشی می شود

مهدی احمدی دبیر اجرایی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در استان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جوایز برگزیدگان این آزمون، گفت: آزمون حفظ و مفاهیم قرآن امسال به همت معاونت قران و عترت ارشاد و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امورخیریه با حضور بیش از ۱۷ هزار نفر در استان فارس برگزار شد.
وی با بیان اینکه این آزمونها در مراحل و رشتههای مختلفی پیشبینی شده بود، افزود: آزمون مرحله کتبی ١٠ اسفندماه با حضور ۱۳ هزار نفر برگزار و آزمون الکترونیکی نیز شنبه ١٢ اسفند به صورت آنلاین اجرایی شد، همچنین آزمون شفاهی از ١٢ تا ١٨ اسفند برپا شد.
احمدی با اشاره به اینکه برگزیدگان آزمون کتبی و الکترونیکی معرفی شدهاند، گفت: هر کدام از شرکتکنندگان در این بخشها با مراجعه به صفحه شخصی خود میتوانند کارنامه آزمون را دریافت کند.
وی از قرعهکشی برگزیدگان آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم همزمان با عید مبعث پیامبر(ص) خبر داد و افزود: تمام قبول شدگان در هر دو بخش کتبی و شفاهی این آزمون در قرعهکشی ٢٥ فروردینماه همزمان با عید مبعث شرکت داده میشوند.
دبیر اجرایی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم اعلام کرد: امتیاز شرکت کنندگان شاخص اصلی در انتخاب نفرات برگزیده به شمار میرود.
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