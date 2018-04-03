حسین لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اعضای تیم ملی تنیس دیویس کاپ ایران برای شرکت در مسابقات تنیس مرحله پلی آف گروه دوم آسیا و اقیانوسیه وارد چین تایپه شدند و در ترکیب تیم اعزامی، یک تنیسور از استان قم نیز حضور دارد.
وی افزود: امیر حسین بادی که یک تنیسور جوان قمی است و در ۲ سال اخیر رشد شاخصی در عرصه تنیس ایران داشته پس از این که در زمستان سال گذشته به اردوی تیم ملی فراخوانده شد در نهایت توانست جواز حضور در ترکیب تیم اعزامی ایران را به دست بیاورد.
دبیر هیئت تنیس استان قم گفت: امیر حسین بادی در مسابقات گروه دوم دیویس کاپ برای تیم ملی به میدان میرود و با توجه به جوانی وی و سطح فنی بالا، حضور وی در ترکیب تیم ملی طی سالها قابل انتظار است و بادی میتواند تا چند سال نماینده ثابت و موفقی در تیم ملی تنیس باشد.
لطفی بیان داشت: امیر حسین بادی سال گذشته موفق به کسب چند عنوان قهرمانی در رقابتهای مختلف داخلی و بین المللی شد و در لیگ برتر تنیس بزرگسالان کشور نیز به مقام قهرمانی رسید در حالی که وی مدت محدودی است که از رده سنی جوانان و امید وارد رده بزرگسالان شده است.
وی عنوان کرد: در بخش پایه چند تنیسور موفق و توانمند در اختیار داریم که میتوانند در آینده حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشند و امیر حسین بادی تنها سرمایه تنیس قم محسوب نمیشود. تنیس قم با وجود محدودیتهای فیزیکی میتواند باز هم در بخش بازیکن سازی مثل گذشته با قدرت عمل کند.
دبیر هیئت تنیس قم به مهر خبر داد؛
اعزام تنیسور قمی به مسابقات تنیس آسیا و اقیانوسیه
قم - دبیر هیئت تنیس استان قم از اعزام تنیسور قمی به مسابقات تنیس آسیا و اقیانوسیه به میزبانی چین تایپه خبر داد.
حسین لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اعضای تیم ملی تنیس دیویس کاپ ایران برای شرکت در مسابقات تنیس مرحله پلی آف گروه دوم آسیا و اقیانوسیه وارد چین تایپه شدند و در ترکیب تیم اعزامی، یک تنیسور از استان قم نیز حضور دارد.
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