۸۵۰۰ نفر مسافر نوروزی در پارک های ملت ونسیم سنندج اسکان داده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، عبدالسلام سپهر اظهار داشت : امسال از ۲۸ اسفندماه ستاد اسکان مسافران نوروزی این شهرداری کار اسکان مسافران نوروزی در دو پارک ملت ونسیم را آغاز کرد.

وی بیان کرد : امکانات لازم در این دو پارک بخوبی مهیا شده بود و بهمین خاطرامسال سعی شد که مسافران در این دو پارک اسکان داده شوند.

وی از اسکان ۸ هزار و پانصد مسافر نوروزی در دو پارک ملت و نسیم خبر داد و گفت : این تعداد مسافر در قالب ۲۱۴۵ چادر اسکان داده شد.

سپهر اعلام کرد : در تعطیلات نوروز امسال ۳ هزار و ۸۶۰ مسافر در پارک ملت در قالب هزار و ۱۳۹ چادر و ۴ هزار و ۶۴۰ مسافر هم در قالب هزار و ۶ چادر در پارک نسیم اسکان داده شدند.

وی عنوان کرد : با هدف پاکسازی طبیعت، روز گذشته اکیپ های خدمات شهری مناطق سه گانه در ورودی های سطح شهر اقدام به توزیع نایلون زباله کردند وکامیون های حمل زباله هم اقدام به دریافت زباله های جمع آوری شده توسط شهروندان کردند.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری سنندج ازآغاز پاکسازی پارک های سطح شهر خبر داد و گفت : تمامی نیروهای فضای سبزو پاکبانان از امروز بصورت ویژه اقدام به پاکسازی و جمع آوری زباله های پارک ها و ورودی های سطح شهر خواهند کرد.