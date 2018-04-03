۱۹۵هزار گردشگر به جزیره هرمز سفر کردند

رضا میر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در هرمز اظهارداشت: از ابتدای اجرای طرح نوروزی بیش از ۸۰۰ تردد دریایی در مسیرهای های بندرعباس- هرمز و قشم- هرمز به ثبت رسیده است.

رئیس ستاد تسهیلات خدمات سفر هرمز با اعلام اینکه در تعطیلات نوروزی سال گذشته تا پایان سال ۹۶ بیش از ۲۷۰هزار و ۱۸۰ گردشگر از جاذبه های گردشگری جزیره هرمز دیدن کردند، عنوان کرد: آغاز طرح نوروزی و تعطیلات نوروزی تا کنون بیش از ۱۹۵ هزار و ۶۰۰ گردشگر به جزیره هرمز مسافرت کردند که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۸۵ درصدی داشت.

بخشدار هرمز بیان داشت: قلعه پرتقالی های هرمز به عنوان بزرگترین قلعه پرتقالی ها در جنوب کشور و در سطح استان پهناور هرمزگان طی تعطیلات نوروزامسال مورد بازدید علاقه مندان قرار گرفته است.

رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر جزیره هرمز اظهارداشت: صنعت گردشگری به عنوان یکی از محورها و پایه های اساسی مطرح است و ما چاره ای جز جدا شدن از اقتصاد نفتی نداریم و یکی از راه ها، اقتصاد گردشگری برای ارزآوری مناسب است.

بخشدار هرمز همچنین با اشاره به برپایی نمایشگاه صنایع دستی و سوغات محلی هرمز در کنار قلعه پرتقالی ها همزمان با تعطیلات نوروزی، استقبال گردشگران نوروزی از این نمایشگاه را قابل توجه اعلام کرد.

میر حسینی بیان داشت: با توجه به اضافه شدن یک فروند اسکله گردشگری در بندر هرمز استقبال کردشگران نوروزی از تفریحات دریایی چشم گیر است، که امیدواریم با همکاری اداره بنادر ودریانوردی قایقهای تفریحی با مجوز بتوانند هموطنان عزیزمان از تفریحات دریایی خوبی بهرمند بشوند.

رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر جزیره هرمز عنوان کرد: از آغاز طرح نوروزی و حضور کاروان های راهیان نور دریایی در ایام عید نوروز قریب به بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ نفر بسیجی در قالب راهیان نور دریایی به این جزیره سفر کرده و از یادمان های شهدای هرمز و اماکن دیدنی جزیره هرمز بازدید کردند.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر مسافران برای بازدید از جزیره رنگین کمانی خلیج فارس، افزود: طی ۱۲ روز اخیر، بیش از۱۹۵ هزار نفر مسافر از طریق بندرگاه هرمز در کمتر از ۴۰ دقیقه از این جزیره به قشم و بندرعباس جابجا شدند.

میرحسینی اظهار داشت: کار جالبی که امسال خودش را بیشتر نمایان کرده این بود که به همت هنرمندان جوان این جزیره هفتمین فرش خاکی جزیره هرمز با خاک های رنگی این جزیره طراحی و در ساحل سنگ مرغان این جزیره گسترانده شد که شاهد استقبال و بازدید کنندگان زیادی از هموطنان از این هنر نمایی جوانان با استعداد جزیره هرمز بودیم.

نماینده دولت در هرمز عنوان کرد: در این ایام قریب به ۵۰۰فروند شناور استاندارد کار جابجایی مسافران را به این جزیره بر عهده داشتند.

رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر جزیره هرمز بیان داشت: طی این مدت قریب به یک میلیارد ریال صنایع دستی این جزیره به فروش رسیده که درآمد خوبی برای صنعت گران این جزیره بود و همچنین استقبال از رستوران‌های سنتی هرمز بود که امیدواریم این رستورانها در سالهای آتی هم برای رفاه حال مسافران و گردشگران دایر شود.

بخشدار هرمز بیان داشت: با توجه به احداث دو مجموعه خدماتی رستوران و هتل سنتی در و کمپ گردشگری در هرمز برای سال آینده در خصوص ماندگار شدن کردشگران و مسافران مشکلی نخواهد بود باتوجه به اینکه اکنون دو مجموعه مهمانپدیر و متل و تعداد ۱۰ واحد منزل بوم گردی در خصوص اسکان مسافران رضایت بخش بوده است.

رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر جزیره هرمز گفت: در کنار طبیعت زیبای هرمز سواحل آب شرینکن، محیط زیست، معدن، ساحل با طلوع و غروب فوق العاده زیبای خورشید بر فراز دریا که طلوع آن از دریای عمان و تنگه هرمز و غروب آن بر خلیج فارس است موقعیتی استثنایی را برای جذب گردشگران و طعبیت گردان فراهم ساخته بود.

بخشدار هرمز با بیان اینکه در کنار قابلیت های فوق العاده زیبای طبیعی هرمز گفت: جاذبه گردشگری مانند قلعه پرتقالی ها، مکتب خانه ها، قصر صورت، برج گلک، برج تیر انداز، قدمگاه خضر نبی (س) بازار زعفرانیه محل ساخت فرش خاکی، دره رنگین کمانها، غار های نمکی، جاذبه های دشت آهوان و ساحل پرندگان و ده ها جاذبه دیگر است که هموطنان عزیز از این جزیره دیدن کردند.

رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر جزیره هرمز با اشاره به رشد چشمگیر تردد مسافران در روز پنجم فروردین ۹۷ درجزیره هرمز تصریح کرد: در این روز هفت هزار و ۲۱۱ مسافر در مسیر بندر شهید حقانی به جزیره هرمز جا به جا شدند که نسبت به روز مشابه در سال گذشته ۲۱۸ درصد رشد داشته است.

میرحسینی با اشاره به تردد مسافران از جزیره هرمز به سمت بندرعباس بیان داشت: تا هر زمان که مسافر در بندرگاه هرمزحضور داشته باشد، با هماهنگی اداره بنادر و دریانوردی شهید حقانی و بندر حقانی خدمات رسانی به میهمانان نوروزی صورت می گیرد.

رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر جزیره هرمز از رشد ۸۵درصدی تردد شناوران مسافری به جزیره هرمز خبر داد و گفت طی این مدت بالغ بر ۸۳۵ تردد دریایی بین بندر حقانی ، شهید ذاکری قشم و بندر هرمز صورت گرفته است.

نماینده دولت در هرمز اظهارداشت : با راه اندازی اکنون ظرفیت پهلوگیری همزمان شناور در این بندر به ۴ فروند رسیده است، افزود: با توجه به وجود جاذبه های طبیعی و تاریخی در جزیره هرمز از یک سو و ایجاد زیرساخت های مناسب دریایی و بندری توسط سازمان بنادر و دریانوردی از سوی دیگر، بسترهای مناسب در زمینه توسعه صنعت گردشگری دریایی فراهم شده و انتظار می رود سایر ارگان ها و سازمان های ذیربط نیز در زمینه بهره برداری از فرصت ها و رونق بخشی بیشتر در این صنعت، حضور و مشارکت جدی داشته باشند.

میر حسینی از افزایش بازدید گردشگران نوروزی از سواحل و کوه های رنگی خبر داد و بیان داشت: یکی از موفقیت های قابل ذکر ستاد تسهیلات خدمات سفر هرمز رشد ۲۱ درصدی آمار بازدید کنندگان از سواحل و طبیعت بکر و کوه های رنگی این جزیره است که این افزایش در جزیره کاملا مشهود بود.

بخشدار هرمز با اشاره به سیاست منطقی و به جای دولت در امر توجه ویژه به صنعت گردشگری گفت: جزیره هرمز یکی از نقاط بسیار مستعد استان برای توسعه گردشگری طبیعی است که امید است با توجه ویژه به آن و حل نواقص موجود از جمله کوتاه سازی مسیر دریایی و ایجاد امکانات رفاهی لازم، شاهد به فعلیت رسیدن استعدادهای بالقوه آن برای توسعه گردشگری باشیم.

بخشدار هرمز گفت: با توجه به ازدیاد گردشگران از لحاظ وسایل نقلیه ایاب و ذهاب رشد خوبی در این خصوص صورت گرفته بود که الحمدالله در این خصوص مشکلی برای تردد و تفریح هموطنان وگردشگران در جزیره وجود نداشت .