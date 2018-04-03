حضور پرتعداد نمایندگان قم در بازی های پارآسیایی جاکارتا

محمد پیروز منش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال سال مهمی برای ورزش کشورمان است و در تمامی استان‌ها، تلاش برای افزایش سهم آن استان در کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی و پارا آسیایی در جریان خواهد بود و در قم و در حوزه ورزش معلولان به دنبال موفقیتی بی نظیر در اعزام ورزشکاران هستیم.



وی افزود: در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد امسال، بیشترین تعداد ورزشکار معلول از قم در تمام ادوار بازی‌های آسیایی به بازی‌های آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ اعزام می‌شوند و به عبارت دیگر ورزشکاران معلول، چشم و چراغ ورزش قم در کاروان اعزامی به اندونزی خواهند بود.



رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم گفت: موفقیت اخیر محمدرضا شعبانی پارا تکواندوکار قمی در مسابقات کاپ آزاد آفریقا در مراکش نشان داد وی می‌تواند یکی از سهمیه‌های نزدیک به قطعی قم در بازی‌های پارا آسیایی جاکارتا باشد و روی حضور شعبانی در ترکیب تیم ملی پارا تکواندو حساب ویژه‌ای باز کرده‌ایم.



پیروزمنش بیان داشت: علاوه بر شعبانی، حسین گلستانی والیبالیست قمی نیز جایگاه ویژه‌ای در تیم ملی والیبال نشسته دارد و پیش بینی ما حضور وی در جاکارتا و کسب اولین طلای بازی‌های پارآسیایی همراه با تیم ملی برای این ورزشکار است ضمن این که گلستانی در پارا المپیک ریو هم مدال طلا کسب کرده بود.

وی عنوان کرد: در بسکتبال با ویلچر، ۲ ورزشکار جوان در اختیار داریم که امیدواریم هر دوی آن‌ها بتوانند در ترکیب تیم ملی اعزامی به بازی‌های پارا آسیایی قرار بگیرند. محمد محمدنژاد پیش از این در بازی‌های پارا المپیک ریو در ترکیب تیم ملی بسکتبال با ویلچر حضور داشت و قرار گرفتن وی در ترکیب تیم اعزامی به جاکارتا تا حدود زیادی قطعی است.



رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم تصریح کرد: علاوه بر محمد محمدنژاد، محمدرضا عیوضی دیگر بسکتبالیست قمی است که در سال ۹۶ در ترکیب تیم ملی بسکتبال با ویلچر جوانان در مسابقات جهانی کانادا شرکت کرد و امیدواریم وی نیز جواز حضور در ترکیب تیم ملی در جاکارتا را کسب کند و در صورت تحقق این اهداف می‌توانیم ۴ ورزشکار در بازی‌های پارا آسیایی داشته باشیم.