بازگشت اردک های سرسفید به تالاب بین المللی قوری گول

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، میر محسن حسینی قمی معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گفت:خوشبختانه با بالا آمدن آب تالاب بین المللی قوری گول پرندگان به خصوص اردک سر سفید نیز به تالاب بازگشتند.

وی افزود: آب تالاب درمهرماه سال گذشته به پایین ترین سطح رسیده بود که خوشبختانه با توجه به بارندگی های اخیر و پیگیریهای اداره کل حفاظت محیط زیست استان و حمایت موثر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اقدامات به موقع مدیریت منابع آب و حمایتهای فرمانداری و دادگستری شهرستان بستان آباد و همراهی مردم محلی و استفاده حداکثری از ظرفیت آبگیری کانال آبرسانی، تالاب قوری گول از خشک شده نجات و وضعیت آبی این تالاب در وضعیت خوبی قرار دارد.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گفت: منبع آب تالاب در نتیجه جمع شدن آب‌های زیر سطحی، سیلاب‌ها، آبراهه‌ها، بارش‌های فصلی و عمدتا آب وارد شده از طریق کانال صبری‌چای و نوجه ده‌ کوه به دست می‌آید که در سال‌های اخیر به علت فرسودگی و تخریب این کانال، انتقال آب به این تالاب زیبا و با ارزش بین‌المللی با مشکل مواجه شده بود که بر اساس پیگیری‌های به عمل آمده این کانال توسط شرکت آب منطقه‌ای استان اصلاح و بازسازی شد و امسال یک ماه زودتر آب به پیکره تالاب وارد شد.

قمی اضافه کرد: تالاب بین‌المللی قوری‌گول با توجه به داشتن قابلیت‌های مختلف می‌تواند در برگیرنده اهدافی چون حفاظت از تنوع‌زیستی، آموزش، تحقیقات و اکوتوریسم باشد.

قمی گفت:هر ساله در کنار تنوع کم نظیر پرندگان آبزی و کنار آبزی، جمعیت زادآور و عبوری اردک های سرسفید وارد تالاب قوری گول شده و بر ارزش اکولوژیکی تالاب می افزاید.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۹۲ گونه پرنده نیز در تالاب بین‌المللی قوری‌گول شناسایی شده که می‌توان از اردک سرسفید، اردک مرمری و اردک بلوطی به عنوان برخی از آنها یاد کرد که در ردیف گونه‌های جانوری در حال تهدید به انقراض تلقی می‌شوند.

لازم به یادآوری است، اردک سر سفید یکی از در حال انقراض ترین گونه های منطقه ی پالآرکتیک می باشد که متاسفانه به دلیل از دست دادن بیش از ۵۰ درصد زیستگاه های خود در جهان، جمعیت آن از ۱۵۰ هزار قطعه در اوایل قرن بیستم به حدود ۱۵ هزار قطعه در حال حاضر رسیده است. مهمترین عامل این کاهش تغییر کاربری زیستگاه های این پرنده به اراضی کشاورزی وسایر عوامل توسعه می باشد.

تالاب قوری‌گول یک تالاب آب شیرین با وسعت تقریبی ۲۰۰ هکتار است که در حوضه آبخیزی مرتفع به مساحت ۳۸۹۰ هکتار در ارتفاع ۱۹۱۵ متر از سطح دریای آزاد در آذربایجان‌شرقی در ۴۰ کیلومتری شرق شهر تبریز تشکیل شده است. این تالاب به خاطر این که زیستگاه زادآوری گونه های مهم و در خطر انقراض پرندگان آبزی از جمله اردک سرسفید، اردک مرمری و ... است به عنوان یکی از تالابهای سایت کنوانسیون رامسر انتخاب شده است.