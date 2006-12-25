اکرامی فر : ناشر حرفه ای باید به همه بخش های چرخه نشر مسلط باشد

مدیر نشر ایوار درباره استاندارد نشر و ناشر حرفه ای به خبرنگار مهر، گفت : برخی از ناشران به صورت فصلی به کار نشر روی می آورند و در فصل هایی از سال که کار تولید کتاب و کتابخوانی رونق ندارد به دیگر فعالیت های اقتصادی رو می آورند .

وی افزود : متاسفانه رابطه برخی از ناشران با مولفان و نویسندگان به گونه ای است که به صورت کارگران روزمزد به آنان نگاه می کنند . ناشران غیر حرفه ای تنها به فکر استفاده بردن هرچه بیشتر از نویسنده هستند و در این راه همه چیز را فدای سود شخصی خود می کنند .

محمود اکرامی فر خاطرنشان کرد : در دنیای امروز عرصه نشر کتاب به رقابتی نزدیک و نفس گیر بدل شده است که در آن هر کس سعی می کند کیفیت تولید خود را بهتر کند اما در ایران با وجود یارانه در حوزه نشر کتاب ناشران تنها دچار رخوت و رکود شده اند و برخی دیگر اصلا به دلیل وجود همین یارانه ها است که مجوز نشر دریافت کرده اند .

وی تصریح کرد : نشر حرفه ای در یک سیستم رقابتی شکل می گیرد که ادامه فعالیت و حضور یک ناشر در بازار بر اساس توجه به نیاز بازار، مخاطبان ، ادبیات و فرهنگ دست به تولید کتاب بزند .