ترامپ بر لزوم مقابله با خطر ایران در منطقه تأکید کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با «ملک سلمان» پادشاه عربستان به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، ملک سلمان در جریان این تماس تلفنی از استقبال باشکوه مقامات آمریکایی از محمد بن سلمان در جریان سفر اخیرش به واشنگتن قدردانی کرد.

ملک سلمان همچنین گفتگوهای اخیر میان ریاض و واشنگتن را مثبت ارزیابی کرد. وی گفت: موفقیت آمیز بودن سفر بن سلمان به آمریکا و نتایج مثبت آن نشانگر عمق روابط متمایز واشنگتن و ریاض است.

ملک سلمان همچنین تأکید کرد که روند صلح در منطقه باید تسریع شود. وی مدعی شد: مواضع عربستان در قباله مسأله فلسطین و ملت فلسطین، ثابت و اصولی است!

وی گفت: موضع عربستان، برپایی دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس است! این در حالی است که رسانه های فلسطینی از طرح بن سلمان برای پرداخت رشوه به تشکیلات خودگردان به منظور صرف نظر از مسأله فلسطین خبر داده بودند.

وی همچنین از حمایت های آمریکا از عربستان در جنگ یمن قدردانی کرد.

از سوی دیگر، ترامپ نیز بار دیگر مدعی شد که باید با خطر ایران که در حال ثبات زدایی از منطقه است، مقابله کرد!

ترامپ همچنین نقش عربستان در ایجاد صلح و ثبات در منطقه را ستود!