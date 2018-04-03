استفاده از علوم شناختی در حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمال خرازی درتبیین فعالیت ها و اقدامات این ستاد در سال جدید گفت: توسعه ابزارها و زیرساخت‌های شناختی جهت مداخله و تعامل با مغز، سلامت شناختی آحاد جامعه، توسعه و بهبود آموزش، دفاع و امنیت ملی و همچنین بهره‌گیری از علوم شناختی در حل مشکلات حوزه‌های کلان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از اولویت برنامه‌های ستاد علوم شناختی در سال جدید است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی اظهار کرد: ادامه فعالیت های تحقیقاتی و علمی در امر ایمپلنت ها و رابط های مغزی (Brain Implants & Interfaces)، نگاشت مغز و ابزار رابط مغز–ماشین (NeuroImaging & BMI Tool)، ربات ها وابزارهای سنجش شناختی (Cognitive Robots)، ابزارهای سنجش شناختی (Cognitive Evaluation Tools) از فعالیت های ستاد در سال جاری در حوزه پیشبرد پروژه های ساخت ابزارهای شناختی است.

حمایت از استانداردسازی تست های سنجش شناختی

وی ادامه داد: در حوزه سلامت شناختی آحاد جامعه، حمایت از استانداردسازی تست های سنجش شناختی، تمرکز بر ایجاد و راه اندازی سیستم ملی آزمون های معتبر شناختی و در حوزه توسعه و بهبود آموزش، ترویج آموزش های شناختی از طریق ایجاد رشته ها و دروس انتخابی جدید، ترجمه و تالیف کتب حوزه شناختی جهت غنی کردن ادبیات تحقیق در زبان فارسی برای دانشجویان و اساتید و سایر علاقمندان، از برنامه های ستاد در امر گسترش حوزه های علوم شناختی در کشور خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه علوم شناختی، ماهیتی بین رشته‌ای داشته و می‌تواند در امر غنای سایر علوم ایفای نقش کند گفت: رشته هایی همچون مدیریت شناختی، اقتصاد شناختی، رسانه، علوم سیاسی وسایر رشته ها می-‌توانند از آموزه‌ های شناختی بهره برند.

خرازی افزود: تربیت نیروی انسانی مورد نیاز، ایجاد رشته های جدید علوم شناختی- رسانه و علوم شناختی- مطالعات نظری هنر، ایجاد دروس و کارگاه های اختصاصی در برخی دانشگاه های برتر کشور، حمایت از ترجمه و تالیف کتاب و تولیدات علمی، تشکیل گروه های پیشرو در موسسات دانشگاهی و پژوهشی و کمک به ارتقای امنیت ملی به کمک علوم و فناوری های شناختی درعرصه های ملی و بین المللی از دیگر اولویت های جدی در برنامه های ستاد است.

مدل سازی آموزش و پرورش شناختی و ترویج آن

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی درباره فعالیت های ستاد در حوزه آموزش و پرورش شناختی عنوان کرد: در مدل سازی آموزش و پرورش شناختی و ترویج آن جهت کمک به آموزش و پرورش کشور در امر مهم و کلیدی پرورش نسل های آینده، حمایت از پروژه های مرتبط با کاربست آموزه های شناختی در حل مسائل کلان ملی، کمک به پروژه هایی با تاثیرات گسترده اجتماعی و فرهنگی همچون تاثیر بر فرهنگ و باور عمومی جامعه جهت کاهش مصرف برق در زمان های پیک مصرف تابستان از دیگر برنامه های این ستاد در امر ترویج ، ارتقا و گسترش علوم شناختی در کشور است.

مهاجرت استعدادهای برتر به رشته های مرتبط با علوم شناختی

خرازی بیان کرد: درترویج علوم شناختی درسطح عموم مردم و در سطح مدارس و دانشگاه ها، مهاجرت استعدادهای برتر به رشته های مرتبط با علوم شناختی و گسترش همکاری با محققان برجسته ایرانی درسطوح بین المللی در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، این ستاد در راستای توسعه همکاری های بین المللی، زمینه تعاملات بین المللی با برخی از کشورهای از جمله با برزیل، چین و سوییس را تقویت و دامنه فعالیت های مشترک را گسترش داده است و در سال جاری نیز اجرای برنامه های علمی و تحقیقاتی با مراکز تخصصی این کشورها و نیز برخی دیگر از کشورهای جهان ادامه می یابد.

خرازی با بیان اینکه خط مشی ستاد توسعه علوم شناختی، توسعه علمی با استانداردهای بین المللی و گسترش ارتباطات با پژوهشگران و دانشگاه های معتبر بین المللی است، گفت: توسعه فناوری و خدمات شناختی و اولویت داشتن حل معضلات اجتماعی، گسترش بخش خصوصی، فعالیت درحوزه های بین بخشی ومیان رشته ای و نیز ارتقای رقابت مندی و ورود به بازارهای بین المللی بخشی دیگر از تلاش های ستاد علوم شناختی درسال جاری را تشکیل می دهد.

تمرکز بر تربیت و توسعه نیروی انسانی متخصص

خرازی گفت: کمک به حوزه های آموزش و پرورش و همچنین ارتقای شیوه های تربیت به کمک آموزه های شناختی، همواره به عنوان یکی از اولویت های جدی کشور و تاثیرگذار در آینده ایران مطرح است؛ افزود: در این راستا ، ستاد علوم شناختی علاوه بر حمایت از پروژه های پژوهشی که به تبیین اصول و شیوه های آموزش و پرورش شناختی می پردازد، با کمک وزارت آموزش و پرورش، نسبت به طراحی سیستمی که بتواند به ارتقا و بهبود مستمر مدارس اقدام کرده و به حمایت خود از اجرای این سیاست ادامه می دهد.

دبیرستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با بیان اینکه فعالیت درحوزه علوم شناختی به تخصص های مختلف وحرکت های جمعی نیاز دارد، افزود: فرهنگ کارگروهی وایجاد شبکه های ارتباطی به تحول دردانشگاه ها ومراکز علمی منجر می شود و برای پویایی این فرهنگ می بایست دانشجویان به حضورو فعالیت دراین زمینه تشویق شوند. شناسایی استعداد ها وانجام سرمایه گذاری دربخش های مختلف آموزشی وعلمی یک امرلازم و اساسی درحوزه علوم شناختی برای ترویج و توسعه این دانش در داخل کشوراست.