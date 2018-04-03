البرز در نیمه اول سال با مشکل آلودگی هوا کمتر مواجه است

حمیدرضا لشکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت و شاخص کیفیت هوا در شهرستان‌های استان البرز، اظهار کرد: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت هوا در تمامی شهرستان‌ها سالم و شاخص هوا بین ۵۰ تا ۱۰۰ گزارش‌شده است.

وی شاخص کیفیت هوا در شهرستان کرج را ۷۳ اعلام کرد و افزود: بر اساس گزارش ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، شهرستان نظرآباد در وضعیت سالم ازنظر آب و هوایی به سر می‌برد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان کرج بیان کرد: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته در سنوات اخیر، استان البرز در شش‌ماهه نخست سال کمتر با مشکل آلودگی هوا مواجه بوده اما نباید پدیده ریز گرد در این ایام را نادیده گرفت.

لشکری بابیان اینکه کانون‌های محلی تولید ریز گرد و گردوغبار استان شناسایی‌شده و در سال جاری برنامه‌ریزی جدی برای این مناطق صورت گرفته است، گفت: توجه به این پدیده و رفع مشکلات ناشی از این مهم الزامی است.