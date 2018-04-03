ورود گروه اطلاعاتی ترکیه به همراه سرکردگان تروریست به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سایتهای وابسته به مخالفان سوری گزارش دادند که یک گروه اطلاعاتی ترکیه به همراه سرکردگان گروه تروریستی «ارتش آزاد سوریه» وارد بلندی های واقع در «کفر زیتا» در شمال حماه شدند. این نخستین باری است که چنین گروهی وارد این منطقه می شود.

همچنین بر اساس گزارش های منتشر شده، گروه مذکور وارد شهر خان شیخون واقع در جنوب ادلب شده اند تا ایستهای بازرسی در این منطقه تشکیل دهند.

سایتهای مذکور گزارش دادند که این گروه ترکیه ای روز دوشنبه در چارچوب یک مأموریت اطلاعاتی با حمایت هواپیماهای جاسوسی و گروه های مسلح در ادلب وارد این مناطق شدند.

قرار است این گروه وارد شهر «اللطامنه» واقع در شمال حماه نیز شود. به نظر می رسد ورود این گروه ترکیه ای برای نخستین بار به حومه حماه همزمان با آمادگی ارتش سوریه برای حرکت به سمت این مناطق صورت می گیرد.