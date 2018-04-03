۱۲۰ هزار فرهنگی در مدارس خراسان جنوبی اسکان یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس لامعی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این میزان اسکان فرهنگیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۱۰ درصد افزایش یافته است.

وی بیان کرد: ۱۴ پایگاه و هزار و ۱۳۹ کلاس درس در ۱۶۷ آموزشگاه خراسان جنوبی، ۱۲ سالن ورزشی و ۸ اردوگاه از ۲۸ اسفند تا پایان تعطیلات نوروزی پذیرای مسافران بوده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: ۳۶۰ همکار فرهنگی خراسان جنوبی، نوروز امسال برای اسکان و پذیرایی مسافران فعالیت داشتند.

لامعی با بیان اینکه همکاری و فعالیت این افراد رضایت ۹۵ درصد مسافران را در پی داشته، افزود: امسال در مدارس شهرستان طبس به درخواست سایر دستگاه های اجرایی و به دلیل ازدحام مسافر، غیر فرهنگیان نیز پذیرش شدند.

وی تصریح کرد: بیشترین اسکان فرهنگیان در مدارس شهرستان های طبس، فردوس، بیرجند و بشرویه بوده است.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی یادآور شد: کلاس‌هایی که برای اسکان مسافرین و مهمانان نوروزی در نظر گرفته شده اند مجهز به تخت، یخچال و تلویزیون در سه قالب ویژه، نوع الف و ب است.