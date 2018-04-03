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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۱۲

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان:

بیش از ۶۲۰ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری زنجان بازدید کردند

بیش از ۶۲۰ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری زنجان بازدید کردند

زنجان-مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان گفت: از ۲۷ اسفندماه سال ۹۶ تا۱۳ فروردین‌ماه سال جاری ۶۲۰ هزارو ۷۷ نفر از جاذبه‌های گردشگری زنجان بازدید کردند.

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ۲۷ اسفندماه سال ۹۶ تا ۱۳ فروردین‌ماه سال جاری ۶۲۰ هزارو ۷۷  نفر از جاذبه‌های گردشگری زنجان بازدید کردند.

وی اظهار کرد: گنبد سلطانیه با ۶۶ هزار و ۷۵ بازدید بیشترین بازدید طی این بازه زمانی را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: موزه رختشویخانه با ۲۹ هزار و ۷۹۷بازدید، غار کتله خور با ۱۴ هزار و ۵۵ و موزه مردان نمکی با ۲۱ هزار و ۸۵۱ بازدید بیشترین بازدیدها را به خود اختصاص داده است.

رحمتی تأکید کرد: طی این بازه زمانی ۱۱۷ هزار و ۳۲۳مسافر در هتل‌ها و مسافرخانه‌های استان زنجان اقامت کردند.

وی افزود: طی این بازه زمانی ۹۷۴ بازدید نظارتی در استان زنجان گرفته است.

کد مطلب 4262014

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