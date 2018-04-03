یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ۲۷ اسفندماه سال ۹۶ تا ۱۳ فروردینماه سال جاری ۶۲۰ هزارو ۷۷ نفر از جاذبههای گردشگری زنجان بازدید کردند.
وی اظهار کرد: گنبد سلطانیه با ۶۶ هزار و ۷۵ بازدید بیشترین بازدید طی این بازه زمانی را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان گفت: موزه رختشویخانه با ۲۹ هزار و ۷۹۷بازدید، غار کتله خور با ۱۴ هزار و ۵۵ و موزه مردان نمکی با ۲۱ هزار و ۸۵۱ بازدید بیشترین بازدیدها را به خود اختصاص داده است.
رحمتی تأکید کرد: طی این بازه زمانی ۱۱۷ هزار و ۳۲۳مسافر در هتلها و مسافرخانههای استان زنجان اقامت کردند.
وی افزود: طی این بازه زمانی ۹۷۴ بازدید نظارتی در استان زنجان گرفته است.
نظر شما