کاراته کای قزوینی رتبه چهارم جهانی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در تازه ترین رنکینگ منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی کاراته، بهمن عسگری ملی پوش قزوینی با چهار پله صعود به رنکینگ چهارم صعود کرد.

در لیگ جهانی هلند بهمن عسگری به مدال نقره رسید تا در رنکینگ جدید صعود قابل ملاحظه ای داشته باشد.

مجید حسن نیا، امیر رضا میرزایی و علی اصغر آسیابری دیگر ملی پوشان قزوینی در آخرین رنگینگ به ترتیب در مکان های ۷۴، ۴۵ و ۱۶ اوزان خود قرار دارند.

اولین دوره مسابقات کاراته جام نوروز با شناخت برترین ها به پایان رسید

تیم کاراته کای شهیدمحمدباقربابایی برسکوی قهرمانی ایستاد. تیم کاراته کای شهید حمیدسیاهکالی مرادی در جایگاه دوم قرار گرفت و کاراته کای شهید بیژن کاکاوند سوم شد.

تیم کاراته کای شهید ذکریا شیری چهارم شد.

قضاوت این مسابقات را حمیدرضاداوری، عباس جنابی، مرتضی کرمی، محمددرگاهی، امیرخانبان و محمدفرجپور برعهده داشتند.

این رقابت ها یک روزه در خانه کاراته شهید مرادی قزوین برگزار شد.

بانوی قزوینی به اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان فراخوانده شد

محدثه محمد بیگی از قزوین در مرحله جدید اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان که از ۱۵ فروردین آغاز می شود شرکت می کند.

این اردو تا ۲۵ فروردین در تهران ادامه دارد.

تیم ملی والیبال نوجوانان دختر خود را برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا که اردیبهشت ماه به میزبانی تایلند برگزار می شود آماده می کنند.

بوکسور قزوینی در مرحله جدید اردوی تیم ملی

احسان سپهوندی بوکسور قزوینی، از فردا در مرحله جدید اردوی تیم ملی بزرگسالان تمرینات خود را آغاز می کند.

مرحله هفتم اردوی تیم ملی بوکس بزرگسالان از ۱۵ فروردین در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار می‌شود.

سپهوندی در دسته ۶۰ کیلو گرم بعنوان تنها نماینده استان در اردوی تیم ملی شرکت می کند.