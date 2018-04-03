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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱

نماینده مردم جهرم در مجلس:

۲ پروژه ورزشی در شهرستان جهرم احداث می شود

۲ پروژه ورزشی در شهرستان جهرم احداث می شود

جهرم-نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی از آغاز عملیات اجرایی ۲ پروژه سالن ورزشی ویژه رشته های ژیمناستیک و بوکس در این شهرستان خبر داد.

محمدرضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ۲ پروژه ورزشی در شهرستان جهرم گفت: این پروژه ها که شامل سالن ژیمناستیک و بوکس است به عنوان نخستین پروژه های سال ۹۷ در حال احداث است.

وی با اشاره به اینکه احداث این ۲ پروژه ورزشی در مجموعه شهید فرجام جهرم صورت می گیرد، افزود: سالن ورزشی ژیمناستیک و بوکس به مساحت ۲۴×۲۰ متر مربع از محل اعتبارات وزارت راه و شهرسازی کلنگ زنی شده است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این پروژه ها در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ به بهره برداری می رسد.

رضایی همچنین از کلنگ زنی سالن ویژه رشته کاراته در شهرستان جهرم در آینده نزدیک خبر داد و گفت: چند پروژه ورزشی دیگر شامل سالن ویژه بانوان و سالن رزمی حیدرآباد نیز در سال ۱۳۹۷ به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 4262023

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