سپیده باوران مجموعه «شعر امروز» را به شماره ۴۵ رساند

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سپیده باوران در قالب مجدات ۴۰ تا ۴۵ مجموعه شعر امروز، شش دفتر شعر تازه از شاعران معاصر را با نام‌های وطنانه‌های گیسویت، دلیل پنجره، می خوش، این من پنهان، شبدر چهارپر و تنها تو ردیف می‌کنی شعرم را منتشر کرد.

دفتر شعر «وطنانه‌های گیسویت» سروده امین صدیقی نیشابوری شامل سی غزل از این شاعر است که در قالب غزل نو سروده شده است.

مجموعه «دلیل پنجره» سروده حمیدرضا شکارسری شامل مجموعه‌ای از پنجاه قطعه شعر سپید از این شاعر است که به انتخاب او در قالب یک کتاب گردآوری شده است.

دفتر شعر «می‌خوش» سروده عبدالحسین انصاری شامل ۶۶ غزل از این شاعر است. وی در مقدمه بسیار کوتاه خود بر این دفتر شعر آورده است: اگر برای به چنگ آوردن زیبایی‌ها توانی بیش از اندازه صرف کنیم، نظام زیبایی به هم می‌ریزد، درست مثل در دست گرفتن بال‌های یک پروانه. واقعیت این است که وظیفه ما انسان‌های دیر رسیده، تنها احترام به این زیبایی‌هاست، آن هم با رعایت فاصله‌ای که طبیعت ایجاد کرده است. شاید دردناک باشد ولی راه دومی وجود ندارد.

مجموعه شعر «این من پنهان» نیز سروده محمد مرادی است که در سه بخش غزل، رباعی و نوسروده‌ها گرد آوری شده است.

مجموعه «پبدر چهار پر» سروده کبیر موسوی قهفرخی نیز دربردارنده بیش از هفتاد قطعه شعر سپید از این شاعر است.

دفتر شعر «تنها ردیف می‌کنی شعرم را» سروده آرمان سلیمی کوچی نیز مجموعه بیش از ۵۰ قطعه رباعی از این شاعر است.

انتشارات سپیده باوران این شش مجموعه را در قطع جیبی و با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه منتشر کرده است.