به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی احمدی صبح سه‌شنبه در نشستی با رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی میامی ضمن بیان اینکه در راستای تحقق شعار سال باید ضمن حمایت مسئولان از کالای ایرانی به دنبال افزایش کیفیت و رضایت مردم از خدمات تولید داخل باشیم، ابراز داشت: در صورت تحقق شعار سال نرخ بیکاری کاهش و در نهایت رشد فرهنگی و اجتماعی ایجاد خواهد شد.

وی بابیان اینکه مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، امسال را نیز با موضوع حمایت از کالای ایرانی نامگذاری و شعار سال را تعیین کردند، افزود: تحقق شعار سال با حرف و نصب بنر عملیاتی نمی‌شود و باید نسبت به حل آن با ارائه راهکارهای مناسب تلاش شود.

مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بابیان اینکه نقش هنرمندان در تحقق شعار سال بسیار با اهمیت است، ابراز داشت: با زبان گیرا، فراگیر و ماندگار هنر می‌توان گام‌های موثر برای تحقق شعار سال برداشت که در این بین نویسندگان، شاعران، تئاتر و سینما می‌توانند با معرفی کالای ایرانی در ایفای حمایت از تولید داخل اثرگذار باشند.

احمدی در ادامه تصریح کرد: آموزش یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های سال ۹٧ فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می‌شود و در این خصوص برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام‌شده است که می‌کوشیم راهکارهای عملیاتی برای تحقق شعار سال پیشنهاد کنیم.

وی افزود: میامی خوشبختانه از استعدادهای بسیار مطلوب هنری و فرهنگی بومی برخوردار است که می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق برای تحقق شعار سال و با استفاده از ظرفیت‌های ویژه موجود در این شهرستان گام های مثبتی در راه توسعه برداشت.