استاندار کردستان از ادارات و نهادهای فعال در مراسم نوروز تشکر کرد

به گزارش خبرنگارمهر، متن پیام تشکر استاندار کردستان به شرح ذیل است؛

اعضای محترم شورای تامین استان و شهرستان های تابعه، معاونین و همکاران محترم مجموعه استانداری کردستان، مدیر و کارکنان محترم صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیران و کارکنان محترم اداره های ارشاد و فرهنگ و اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حوزه هنری، ورزش و جوانان، فرمانداران محترم شهرستان های تابعه، بخشداران و دهیاران سطح استان، اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران محترم شهرهای استان، اعضای محترم سازمان های مردم نهاد استان، اصحاب محترم رسانه های جمعی استان، اهالی حوزه فرهنگ و هنر کردستان و مردم نجیب و شریف کردستان که لایق بهترین ها هستند.

برگزاری تاریخی مراسم نوروز کردستان در سال ۱۳۹۷ و با برنامه‌ریزی و درایت شما عزیزان و مجموعه عواملی که در این حرکت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوروز تلاش کردند، شایسته تقدیر و تشکر است.

برنامه‌های گسترده‌ای که به وسیله مردم خوب و نجیب کردستان برگزار شد و یاری دولت برای برگزاری نوروزی امن و بانشاط، یک بار دیگر بر امنیت پایدار منطقه و نمایش استعدادهای مختلف برای کار و سرمایه‌گذاری در این استان به ویژه در بخش گردشگری، صحه گذاشت.

بنا به فرمایش مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و نام‌گذاری امسال به نام حمایت از کالای ایرانی، گردشگری داخلی نیز به نوعی در زمره حمایت از کالای ایرانی قرارمی‌گیرد و تلاش برای توسعه گردشگری در کردستان هم در راستای این منویات و هم موجب رونق اقتصادی و افزایش رضایت‌مندی مردم است.

استقبال بی‌نظیر مردم ایران از سفر به کردستان نشان داد که کار ما تازه آغاز شده و وظیفه و مسئولیت سنگین‌تری برای ادامه این راه و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های استان برای توسعه گردشگری داریم و بر تمام ما لازم است که این تلاش را تا حصول نتیجه و دسترسی به جایگاه واقعی استان کردستان در این بخش ادامه دهیم.

یک بار دیگر ضمن تشکر از حسن نیت و درایت و نگاه دلسوزانه اعضای محترم شورای تامین، مراتب سپاس و قدردانی از همه شما و همکاران گرانقدرتان را که در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی، پذیرایی و اقامت مسافران و میهمانان نوروزی، تامین امنیت، تبلیغات و تولید محصولات فرهنگی و رسانه‌ای و برپایی مراسم و آیین‌های مختلف در شهرها و روستاهای استان زحمت کشیده و همراه و در خدمت مردم بودید، اعلام داشته و از ذات یگانه باریتعالی ضمن آرزوی سالی خوش برای شما و خانواده‌ و اجر معنوی برای این زحمات، آرزو دارم به همین گونه و با وحدت و یکدلی و انسجام و با یاری مردم بتوانیم در راه توسعه و آبادانی و سربلندی کردستان کوشا و خدمتگزار باشیم.