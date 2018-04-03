به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق صفحه اول رسانه رسمی پیپلزدیلی چین، این کشور بر ۱۲۸ کالای آمریکایی، از مشروبات الکلی گرفته تا پرتقال، تعرفه وضع کرده است تا ضررهایی که با تعرفه‌های آمریکایی بر منافع ملی چین تحمیل شده است را متوازن کند.

پکن روز دوشنبه در پاسخ به تعرفه‌های جدید آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم، تعرفه‌هایی تا سقف ۲۵ درصد را بر کالاهای آمریکایی وارد شده به چین، وضع کرده که بر اساس برآوردها، ارزش آن حدود ۳ میلیارد دلار است.

آمریکا به تولیدکنندگان آمریکایی، کانادا و کره‌جنوبی معافیت از تعرفه اعطا کرده است؛ اما چین که تامین‌کننده به نسبت کوچکتری برای آمریکا به حساب می‌آید، از این تعرفه‌ها معاف نیست.

کارشناسان به طور گسترده، اندازه تعرفه‌های چینی را متوسط ارزیابی کرده‌اند و آن را به عنوان شلیک اخطاری برای دولت آمریکا تلقی می‌کنند که این هفته قرار است تعرفه‌هایی را بر لیستی از واردات تکنولوژی چینی اعلام کنند.