حمید سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از افزایش ۸ درصدی جریان ترافیک ورودی به استان و شهر قم خبر داد و گفت: بر اساس شمارش‌های ۵۶ سیستم ثبت پلاک در مبادی ورود و خروج استان و شهر قم، ورودی به استان قم تا بامداد ۱۳ فروردین ۲ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۷۶۰ دستگاه خودرو با رشد ۶ درصدی به ثبت رسیده است و ورودی به شهر قم در همین زمان ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۳۵۵ دستگاه خودرو با رشد ۷ درصدی ثبت شده است.

وی همچنین آمار تفکیکی استان‌های تردد کرده را اینگونه توضیح داد: استان تهران با ۳۶ درصد بیشترین پلاک ورودی به استان و شهر قم را داراست و استان البرز رتبه دوم را با ۵/۱۰ درصد و استان اصفهان رتبه سوم را با ۱۰ درصد از مجموع خودروهای ورودی به خود اختصاص داده‌اند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم به جابجایی مسافرین با خودروهای عمومی اعم از اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه نیز اشاره کرد و گفت: در ایام نوروز تعداد ۱۲۳ هزار و ۱۸ نفر، طی ۵۸۶۰ سرویس در استان قم سفر کرده‌اند.

سالاری با اعلام رشد ۶ درصدی تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی برون شهری، تصریح کرد: تعداد تصادف منجر به فوت تا بامداد ۱۳ فروردین، مطابق سال گذشته همین زمان به ۵ فقره رسیده که با رشد ۶۷درصدی همراه بوده و تعداد فوتی و مجروحین سوانح جادهای نیز مجموعا ۲۴ درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته است.

وی همچنین تعداد فوت شدگان در محل حادثه را نیز طبق گزارش‌های دریافتی از مرکز اورژانس استان قم، از ۶ نفر در مدت مشابه سال گذشته به ۵ نفر در سال جاری عنوان کرد که کاهش ۱۷درصدی را نشان می‌دهد.