به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دکتر محمد کمالی، رئیس دانشگاه در مراسم بازدید نوروزی وزیر بهداشت از این دانشگاه با تبریک سال نو گفت: امیدوارم در سال جدید برنامههای اساسی در تحول سلامت با قوت بیشتری پیگیری شود و شاهد موفقیتهای بیشتری در این حوزه باشیم.
کمالی افزود: سال ۹۶ به لحاظ مالی و اعتباری برایمان سال سختی بود اما با تلاشی که شد توانستیم با آرامش مشکلات را مدیریت کنیم. با تلاش اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه برنامههای سال ۹۷ را پیش خواهیم برد.
وی با اشاره به برنامه های مهم در سال ۹۶ خاطرنشان کرد: پروژه ملی ایرانوم یکی از مهمترین برنامههای دانشگاه در سال ۹۶ بود که ادامه آن با قدرت بیشتر در سال ۹۷ یکی از برنامههای وزارت بهداشت و دانشگاه علوم بهزیستی است. همچنین ۱۳ قلم تجهیزات که از سالها قبل باقی مانده بود با تامین ارز مورد نیاز خریداری شد.
موضوع آموزش در دانشگاه مغفول مانده است
رئیس دانشگاه علوم بهزیستی با اشاره به برنامههای سال ۹۷ افزود: موضوع آموزش در دانشگاه مغفول مانده که بنا داریم به طور جدی بستههای تحول را اجرایی کنیم. خرید تجهیزات آموزشی مورد نیاز از دیگر برنامههای مهم دانشگاه در سال ۹۷ است. تاسیس دانشکدهها و ایجاد ساختار فیزیکی آنها از دیگر برنامههای سال ۹۷ است که با جدیت دنبال خواهد شد.
وی یادآور شد: امسال صدمین سال تاسیس بیمارستان روانی رازی است و به همین منظور دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برنامههای ویژهای را تدارک دیده است. از معاونتهای آموزشی و توسعه وزارت بهداشت تقاضا داریم کمک کنند تا برای سازماندهی و بهسازی بیمارستان روانی رازی اقدامات لازم انجام شود.
بیمارستان رفیده الگویی برای دانشگاههای علوم پزشکی میشود
کمالی افزود: یکی دیگر از برنامهها الگوسازی بیمارستان توانبخشی رفیده برای سایر دانشگاههای علوم پزشکی است. در این زمینه نیازمند کمک ویژه وزارت بهداشت هستیم. کلینیک ویژه یافتآباد و مرکز توانبخشی اخوان در دست ساخت هستند، امیدواریم با کمک وزارت بهداشت بتوانیم این دو طرح عمرانی را به بهرهبرداری برسانیم.
وی با اشاره به تاکید وزیر بهداشت به موضوع سلامت اجتماعی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برای تئوریزه کردن سلامت اجتماعی آمادگی دارد و به صورت جدی موضوع سلامت اجتماعی را دنبال میکنیم.
رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ادامه داد: چند نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه با معاونت اجتماعی وزارت بهداشت همکاری میکنند و امیدواریم که این همکاریها بیشتر شود.
کمالی با اشاره به رتبه قابل توجه دانشگاه علوم بهزیستی در بحث پژوهش، یادآور شد: با توجه به جایگاه مناسبی که در میان دانشگاههای علوم پزشکی کسب کردهایم. حفظ جایگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و ارتقا آن در سال ۹۷ در بحث پژوهش از دیگر برنامههاست.
رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: خوابگاههای دانشجویی مشکلاتی دارند که امیدوارم با کمک معاونت دانشجویی وزارت بهداشت این وضعیت بهتر شود.
صبح امروز وزیر بهداشت و هیات همراه، اولین بازدید نوروزی خود را از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام داد و در میان کارکنان و اعضای هیات علمی حضور یافت. در این بازدید معاونان و مشاوران وزیر بهداشت حضور داشتند. اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه از وزیر بهداشت استقبال گرمی انجام دادند.
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