سرهنگ پژمان قویمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز سیزدهم فروردین ماه ماموران کلانتری ۱۶ شهرک مدنی همدان یک سارق حرفه ای منزل را دستگیر کردند.

وی گفت: در بازرسی از منزل متهم، ۲ تخته تابلو فرش، ۲۰ قطعه طلا و جواهر و مقداری نقره کشف شد.

سرهنگ قویمی گفت: متهم در بازجویی های اولیه کلانتری به سرقت از منازل محله های جولان با همدستی شخصی به نام امیر حسین اعتراف کرد.

وی گفت: با تحقیقات پلیس امیر حسین نیز شناسایی و دستگیر و پرونده برای تحقیقات بیشتر تحویل پلیس آگاهی استان شد.

سرهنگ قویمی افزود: اموال کشف شده به مالباختگان بازگردانده شد.