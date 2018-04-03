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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۳۴

فرمانده انتظامی شهرستان همدان:

یک سارق حرفه‌ای منزل در همدان دستگیر شد

یک سارق حرفه‌ای منزل در همدان دستگیر شد

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: روز سیزدهم فروردین ماه ماموران کلانتری ۱۶ شهرک مدنی همدان یک سارق حرفه ای منزل را دستگیر کردند.

سرهنگ پژمان قویمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز سیزدهم فروردین ماه ماموران کلانتری ۱۶ شهرک مدنی همدان یک سارق حرفه ای منزل را دستگیر کردند.

وی گفت: در بازرسی از منزل متهم، ۲ تخته تابلو فرش، ۲۰ قطعه طلا و جواهر و مقداری نقره کشف شد.

سرهنگ قویمی گفت: متهم در بازجویی های اولیه کلانتری به سرقت از منازل محله های جولان با همدستی شخصی به نام امیر حسین اعتراف کرد.

وی گفت: با تحقیقات پلیس امیر حسین نیز شناسایی و دستگیر و پرونده برای تحقیقات بیشتر تحویل پلیس آگاهی استان شد.

سرهنگ قویمی افزود: اموال کشف شده به مالباختگان بازگردانده شد.

کد مطلب 4262050

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