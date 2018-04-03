به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش، اظهار کرد: تا پایان روز دوازدهم فروردین ماه ۹۷، تعداد مسافران فرهنگی از مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر گذشت.

وی افزود: در نوروز امسال، استان فارس با پذیرش ۶۰۵ هزار مسافر رکوردار بیشترین جذب مسافر و استان البرز با ۴۷۰۰ مسافر، کمترین گردشگر فرهنگی را به خود اختصاص دادند. استان‌های فارس، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، هرمزگان، بوشهر، گیلان، یزد، مازندران، لرستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، قم، گلستان و کردستان به ترتیب بیشترین پذیرش مسافرین فرهنگی را از آن خودکردند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در نوروز ۹۷ با رشد ۲۵ درصدی مسافرت‌های نوروزی ویژه فرهنگیان مواجه شدیم.

وی افزود : وزارت متبوع از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود در راستای تقویت نظارت ها و همچنین سازماندهی و ساماندهی بهینه ی مسافرت های نوروزی فرهنگیان، مبنی بر رضایتمندی جامعه ی فرهنگیان در طول دوره ی تعطیلات، بهره گرفته است.

الهیار تصریح کرد: مراکز آموزشی رفاهی وزارت آموزش و پرورش، تا پایان دوازدهم فروردین ماه ۱۳۹۷ توانسته‌اند تعداد ۹۷۱ هزار و ۱۸۹ خانوار را در قالب سه میلیون و ۴۹۶ هزار و ۲۷۹ نفر و پوشش ۹ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۳۲ نفر روز، خدمات رفاهی و اسکان مسافرین را ساماندهی کند.

وی اضافه کرد: امسال برای اولین بار، برپایی نمایشگاهای بومی و محلی در ۷۰۷ پایگاه پذیرش اسکان آموزش و پرورش، رونق خاصی به مراکز رفاهی و اقامتگاه‌های فرهنگیان در راستای ماندگاری سفر و تقویت صنعت توریسم و گردشگری، کرد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: رعایت اصول ایمنی و بهداشتی مدارس مجری، تکریم مهمانان نوروزی، هدایت مسافرین در مبادی شهرها، انتشار ویژه نامه طرح ساماندهی و ارتقا خدمات سفر به همراه ارائه گزارش روزانه آمار مسافرت‌ها به تفکیک استان‌ها، تقویت کشیک‌های شبانه روزی جهت هماهنگی و کنترل مسافرت‌ها از دیگر مواردی بود که در نوروز ۱۳۹۷ توانست رویکرد کیفیت بخشی را علیرغم رشد چشمگیر مسافرت‌های نوروزی ارتقا بدهد.

وی ضمن تشکر از همه عوامل اجرایی وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور که مسئولیت برنامه ریزی و ساماندهی مسافرت‌های نوروز ۱۳۹۷ را عهده دار بودند، از همکاری، همیاری و همراهی همه فرهنگیان عزیز با متولیان اسکان موقت، سپاسگزاری کرد.