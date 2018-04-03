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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد:

کاهش ۴۰ درصدی تصادفات فوتی در ایلام

کاهش ۴۰ درصدی تصادفات فوتی در ایلام

ایلام-رئیس پلیس راه ایلام از کاهش ۴۰ درصدی تصادفات فوتی از اول فروردین ماه امسال تا امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا همتی زاده اظهار داشت: با تلاش های گسترده پلیس و تعامل بخش به بخش دستگاه های مختلف خدمات رسان ، ترددها در محورهای مواصلاتی استان به خوبی در جریان بوده، به طوری که از اول فروردین ماه تا امروز شاهد کاهش ۴۰ درصد بوده ایم.

وی با اشاره به افزایش حجم تردد ها از ابتدای صبح امروز به منظور تسهیل در تردد و پیشگیری از حوادث رانندگی،عبور کامیون‌ها و تریلی به همراه موتور سیکلت ممنوع است.

رئیس پلیس راه ایلام در پایان با قدردانی از همراهی و همکاری خوب استان ایلام در تعطیلات نوروز ۹۷ از رانندگان خواست از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند.

کد مطلب 4262063

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