کاهش ۴۰ درصدی تصادفات فوتی در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا همتی زاده اظهار داشت: با تلاش های گسترده پلیس و تعامل بخش به بخش دستگاه های مختلف خدمات رسان ، ترددها در محورهای مواصلاتی استان به خوبی در جریان بوده، به طوری که از اول فروردین ماه تا امروز شاهد کاهش ۴۰ درصد بوده ایم.

وی با اشاره به افزایش حجم تردد ها از ابتدای صبح امروز به منظور تسهیل در تردد و پیشگیری از حوادث رانندگی،عبور کامیون‌ها و تریلی به همراه موتور سیکلت ممنوع است.

رئیس پلیس راه ایلام در پایان با قدردانی از همراهی و همکاری خوب استان ایلام در تعطیلات نوروز ۹۷ از رانندگان خواست از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند.