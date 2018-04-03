تلفات تصادفات نوروزی در مازندران ۷ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی پیش ازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: آمار کشته شدگان ناشی از تصادفات نوروزی در تعطیلات امسال از ۲۵ اسفند تاکنون۲۹ نفر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد افزایش داشت.

وی با بیان اینکه از ۲۹ کشته تصادفات نوروزی ۱۸ نفر مرد و مابقی زن هستند افزود: به تفکیک محل سکونت از این تعداد ۱۹ مورد غیر بومی و مایقی بومی هستند و شهرستان بابل با شش، قائمشهر با چهار، آمل و تنکابن هر کدام با سه مورد فوتی به ترتیب بیشترین تلفات را در ایام نوروز به خود اختصاص دادند.

وی سرنشین خودروها را بیشترین افرادی معرفی کرد که در حوادث رانندگی نوروز امسال جان خود را از دست داده اند ، تصریح کرد: در زمان وقوع حادثه ۱۰ نفر سرنشین، ۹ نفر عابر، هشت نفر راننده و دو نفر هم دوچرخه سوار هستند.

عباسی ادامه داد: آمار حمع آوری شده از کشته های تصادفات نوروزی مریوط به محدوده زمانی ۲۵ اسفند ۹۶ تا ۱۳ فروردین امسال (۹۷) است و امکان تغییر در آن وجود دارد.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با تاکید بر اینکه آمار ذکر شده از تلفات، آمار اولیه این استان است که به صورت فوری از ۱۵ مرکز این اداره کل جمع آوری شده است گفت: به جهت امکان اضافه شدن تلفات از بین مصدومان حوادث رانندگی نوروزی که در بیمارستان ها بستری هستند آمار قطعی در هفته دوم اردیبهشت اعلام می شود.