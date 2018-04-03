۳۱ نفر در جاده های کرمان جان سپردند/کاهش ۶ درصدی تلفات رانندگی

سرهنگ یوسف نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح ترافیکی نوروزی از ۲۴ اسفند ماه در محورهای شمال استان کرمان آغاز شد و تا ۱۳ فروردین ادامه یافت، اظهار کرد: در این مدت ۲۵ فقره حادثه رانندگی فوتی در محورهای شمال استان به وقوع پیوست.

وی گفت: در این حوادث ۳۱ نفر کشته شدند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شش درصد کاهش داشته است.

سرهنگ نجفی بیشترین علت حوادث را خستگی و خواب آلودگی، سرعت زیاد و تخطی از سرعت مطمئنه عنوان کرد و افزود: این حوادث به ترتیب بیشتر در ساعت های ۱۲ تا ۱۶ و از ۱۶ تا ۲۰ شب به وقوع پیوسته است.

نجفی گفت: بیشترین حوادث رانندگی در ایام یاد شده به ترتیب درمحورهای کرمان - بم، بزرگراه هفت باغ، محور شهربابک -انار و رفسنجان - کرمان اتفاق افتاده است.

وی تصریح کرد: از بین تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین، خوروهای سواری بیشترین آمار حوادث را به خود اختصاص داده اند.