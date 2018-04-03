  1. استانها
  2. کرمان
۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۵۷

فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان:

۳۱ نفر در جاده های کرمان جان سپردند/کاهش ۶ درصدی تلفات رانندگی

۳۱ نفر در جاده های کرمان جان سپردند/کاهش ۶ درصدی تلفات رانندگی

کرمان - فرمانده پلیس راه شمال استان از کاهش شش درصدی تلفات در جاده های شمال استان کرمان از آغاز طرح ترافیکی نوروز امسال تا پایان ۱۳ فروردین امسال خبر داد.

سرهنگ یوسف نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح ترافیکی نوروزی از ۲۴ اسفند ماه در محورهای شمال استان کرمان آغاز شد و تا ۱۳ فروردین ادامه یافت، اظهار کرد: در این مدت ۲۵ فقره حادثه رانندگی فوتی در محورهای شمال استان به وقوع پیوست.

وی گفت: در این حوادث ۳۱ نفر کشته شدند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شش درصد کاهش داشته است.

سرهنگ نجفی بیشترین علت حوادث را خستگی و خواب آلودگی، سرعت زیاد و تخطی از سرعت مطمئنه عنوان کرد و افزود: این حوادث به ترتیب بیشتر در ساعت های ۱۲ تا ۱۶ و از ۱۶ تا ۲۰ شب به وقوع پیوسته است.

 نجفی گفت: بیشترین حوادث رانندگی در ایام یاد شده به ترتیب درمحورهای کرمان - بم، بزرگراه هفت باغ، محور شهربابک -انار و رفسنجان - کرمان اتفاق افتاده است.

وی تصریح کرد: از بین تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین، خوروهای سواری بیشترین آمار حوادث را به خود اختصاص داده اند.

کد مطلب 4262081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه