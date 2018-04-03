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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۰۱

رئیس مرکز حوادث وفوریت های پزشکی اصفهان:

۱۲ هزار و ۳۶۷ ماموریت اورژانس در ایام نوروز به وقوع پیوست

۱۲ هزار و ۳۶۷ ماموریت اورژانس در ایام نوروز به وقوع پیوست

اصفهان - رئیس مرکز حوادث وفوریت های پزشکی اصفهان گفت: تعداد کل ماموریت‌های اورژانس در استان اصفهان از ۲۴ اسفندماه سال گذشته تا پایان روز ۱۳ فروردین، ۱۲ هزار و ۳۶۷ مورد بوده است.

غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با آغاز بازرسی‌های نوروزی تا پایان ۱۳ فروردین، تعداد ماموریت های تصادفی شهری دو هزار و ۳۹۶ ماموریت بوده است.

وی بیان داشت: تعداد ماموریت‌های تصادفی جاده‌ای یک هزار و ۱۱ مورد بوده است.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان اعلام کرد: تعداد ماموریت‌های اورژانس هوایی در این مدت چهار مورد بوده است.

وی آمار تعداد کل ماموریت‌ها در روز ۱۳ فروردین را ۷۱۳ مورد اعلام کرد و گفت: تعداد ماموریت‌های تصادفی شهری ۱۲۰ و تعداد ماموریت‌های تصادفی جاده‌ای ۷۴ مورد ثبت شده است.

کد مطلب 4262082

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