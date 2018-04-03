۱۲ هزار و ۳۶۷ ماموریت اورژانس در ایام نوروز به وقوع پیوست

غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با آغاز بازرسیهای نوروزی تا پایان ۱۳ فروردین، تعداد ماموریت های تصادفی شهری دو هزار و ۳۹۶ ماموریت بوده است.
وی بیان داشت: تعداد ماموریتهای تصادفی جادهای یک هزار و ۱۱ مورد بوده است.
رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان اعلام کرد: تعداد ماموریتهای اورژانس هوایی در این مدت چهار مورد بوده است.
وی آمار تعداد کل ماموریتها در روز ۱۳ فروردین را ۷۱۳ مورد اعلام کرد و گفت: تعداد ماموریتهای تصادفی شهری ۱۲۰ و تعداد ماموریتهای تصادفی جادهای ۷۴ مورد ثبت شده است.
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