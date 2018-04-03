سرهنگ مختار پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تا پایان روز ۱۲ فروردین‌ماه هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تردد در جاده‌های مواصلاتی قم صورت گرفته است، اظهار داشت: در این مدت سه میلیون خودرو هم وارد استان قم شده است.

وی در ادامه افزود: تا پایان روز ۱۳ فرودین هم تصادفات در محورهای مواصلاتی قم منجر به کشته شدن ۱۰ نفر شد که ۶ نفر از این تعداد در صحنه تصادف فوت کرده‌اند که این رقم نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

رئیس پلیس راه استان قم در ادامه با اشاره به اینکه تعداد تصادفات جرحی هم در این مدت ۱۰ درصد افزایش داشته است، گفت: ۵۰ تصادف جرحی هم در جاده‌های مواصلاتی قم رخ داده است.

وی تأکید کرد: طی برگزاری طرح نوروزی هر روزه تقریبا ۴۵۰ هزار خودرو از محورهای مواصلاتی قم عبور کرده‌اند که بیشترین عامل تصادفات واژگونی به علت خواب آلودگی بوده است.