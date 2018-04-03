کتاب «کافه پارادایس» منتشر شد

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: کتاب مجموعه شعر «کافه پارادایس» به قلم مژگان مظفری منتشر و روانه کتابفروشی ها شد.

مژگان مظفری نویسنده داستانهای کوتاه و بلند (رمان)، شاعر و ویراستار ادبی است. وی بیش از ۲۰ عنوان کتاب چاپ شده دارد که با ناشرهای صاحب نام و تأثیرگذار در فرهنگ مکتوب کشور همکاری کرده است.

مظفری علاوه بر نویسندگی در بخش داستانهای اجتماعی در حوزه دفاع مقدس هم دست به قلم هستند و با ارتش و دفاع مقدس همکاری نزدیک دارند، بازی سرنوشت عنوان کتابی است که وی در زمینه ارزشهای دفاع مقدس و جنگ و جبهه نوشته است که بسیار مورد استقبال عموم مردم و مسئولان کشوری و به خصوص لشکری قرار گرفت.

از آثار این نویسنده در زمینه رمان می توان به کتاب های «پاییز عریان»، «خزان رامتین»، «تویی در آسمان قلبم»، «ماهک»، «دُهُل»، «مرا از من ربودی»، «باد ما را خواهد برد»، «شاپرکها هم می گریند»، «محو و مات»، «فصل تاک»، «غروبهای غریب»، «کولی»، «شبگرد خیال» و «چهل دخترون» اشاره کرد.

می توان از مجموعه شعرهای چاپ شده این شاعر هنرمند به کتاب های همزاد باران و کافه پارادایس اشاره کرد، که تازگی با نشر شانی به چاپ رسیده است.

مشخصات کتاب:

عنوان: کافه پارادایس

صفحه آرا: جواد نیک خصال

ناظر چاپ: منوچهر صالحی

انتشارات: شانی

چاپ اول: پاییز ۹۶

شمارگان:۱۰۰۰ جلد

شابک: ۸-۲۹۵-۳۷۲-۶۰۰-۹۷۸

قیمت: ۸۳۰۰ تومان