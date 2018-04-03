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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۳۶

۴۵ روز پس از سقوط هواپیمای یاسوج

جستجو در ارتفاعات پازن پیرادامه دارد/اعزام ۲۰ کوهنورد به محل سقوط

جستجو در ارتفاعات پازن پیرادامه دارد/اعزام ۲۰ کوهنورد به محل سقوط

یاسوج- ۴۵ روز پس از سانحه سقوط هواپیمای پرواز تهران- یاسوج، جستجوها در ارتفاعات پازن پیر برای یافتن پیکرهای جانباختگان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، با مساعد شدن شرایط آب و هوایی از اواخر اسفند ماه سال ۹۶، نیروهای جستجوگر از استان های مختلف به ارتفاعات پازن پیر دنا اعزام شده اند و تمرکز بهتری در جستجوها وجود دارد.

ایجاد کمپ برای شب مانی کمک شایانی به  ادامه فعالیت نیروها کرده است.

همچنین قریب به ۲۰ نیروی جستجوگر در ارتفاعات محل سقوط هواپیما به جستجوها ادامه می دهند.

طی چند روز گذشته کشف بخش هایی از پیکرهای جانباختگان سانحه سقوط هواپیما گزارش شده بود.

محموله ای بزرگ از بقایای اجساد جانباختگان هم صبح امروز منتقل شد.

کد مطلب 4262096

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