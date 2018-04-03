۲۰ هزار کیسه زباله به مناسبت ۱۳ فروردین در استان سمنان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی دامنگیر پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به منظور حفظ محیط زیست و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی با همکاری و هماهنگی ادارات کل حفاظت محیط زیست استان سمنان و منابع طبیعی و آبخیزداری استان به مناسبت ۱۳ فروردین و روز انس با طبیعت ۲۰ هزار کیسه زباله و بسته آموزشی میان شهروندان و مسافران نوروزی توزیع شد.

وی هدف از این برنامه را ارج نهادن به جایگاه طبیعت در زندگی انسان ها و همچنین انتقال زباله های تولید شده توسط شهروندان به محل جمع آوری زباله ذکر و خاطر نشان کرد: از همه شهروندان تقاضا می شود که هر گاه به طبیعت سفر می کنند یک کیسه زباله همراه خود داشته باشند تا زباله و پسماندها را در طبیعت رها نکنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اظهار اینکه این اداره کل هرساله در راستای حفظ وصیانت از محیط زیست وطبیعت تمهیدات ویژه ای اعمال می کند، خاطرنشان ساخت: محیط زیست متعلق به همه مردم است وحفظ ونگهداری از آن وظیفه تمامی آحاد جامعه است.

دامنگیر تصریح کرد: گشت سیار ویژه روز ۱۳ فروردین توسط نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیط زیست همانند سال های گذشته برای خدمت رسانی مطلوب به طبیعت دوستان و مسافران نوروزی و همچنین حفاظت از سرمایه های طبیعی استان در کنار مردم مشغول به گشت وکنترل و پایش لحظه ای بودند.