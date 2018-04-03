اعتکاف بهترین فرصت برای ارتباط با خدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد علی آل هاشم شامگاه دیروز در جمع معتکفان تبریزی اظهار داشت: یکی از برکات انقلاب شکوهمند ایران اسلامی پیدایش انقلاب فرهنگی در کشورمان است.

وی سپس با بیان اینکه دشمن جوانان این نظام را نشانه گرفته است، ادامه داد: همین برنامه های دینی و عبادی همچون اعتکاف باعث شکست خوردن نقشه های شوم دشمن می شود.

وی به حضور خود در مناطق جنگی جنوب کشور نیز اشاره کرد و گفت: در جنوب کشور نیز تعداد زیادی از مردم حضور پیدا کرده بودند و با آرمان های شهدا تجدید بیعت کردند.

آل هاشم با بیان اینکه باید در مراسم اعتکاف با خلوص نیت خداوند را صدا زد و به جز خداوند به دیگران دل نبست و امیدوار نبود، ابراز داشت: اگر می خواهیم خداوند صدای ما را بشوند باید با خلوص نیت خداوند باری تعالی را صدا زد.

امام جمعه تبریز افزود: درست است که اسلام هیچ وقت شکست نمی خورد اما دشمنان تلاش می کنند تا اسلام را از بین ببرند. باید جوانان را با اعتکاف آشنا کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر ضرورت توجه به برگزاری نماز های جماعت نیز تاکید کرد و گفت: نماز های جماعت مساجد را رونق دهید تا دشمن نتواند به اهداف خود دست پیدا کند.