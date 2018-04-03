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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۳۹

وزیر بهداشت در دیدار نوروزی؛

اجازه نمی دهیم محصولات سلامت به سرنوشت صنعت خودرو دچار شود

اجازه نمی دهیم محصولات سلامت به سرنوشت صنعت خودرو دچار شود

وزیر بهداشت، گفت: هیچ بخشی در کشور در حد و اندازه جامعه پزشکی و داروسازی و نظام سلامت، در دهه های اخیر در جهت خودکفایی و حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی گام برنداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در دیدار نوروزی با مدیران و کارکنان سازمان غذا و دارو، اظهارداشت: هیچ بخشی در کشور در حد و اندازه جامعه پزشکی و داروسازی و نظام سلامت، در دهه های اخیر در جهت خودکفایی و حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی گام برنداشته است.

وی افزود: کیفیت و قیمت کالا بسیار مهم است و به نام حمایت از تولید داخل، رانت ایجاد نخواهیم کرد، دارو و تجهیزات پزشکی ایرانی باید بتواند در بازار جهانی حضور داشته باشد.

هاشمی با عنوان این مطلب که در حال حاضر ۵۰ درصد داروهای مورد نیاز کشور صفر تا صدش در داخل تولید می‌شود و بقیه آن هم قابل تولید است، گفت: اگر سخت‌گیری‌های لازم انجام شود و امتیازاتی برای صادرات در نظر گرفته شود، می‌توانیم ظرفیت‌های خالی صنعت دارو را جبران کنیم. البته بخشی از خالی ماندن ظرفیت صنعت دارو به دلیل قدیمی بودن این صنعت است.

وی تاکید کرد: بارها اعلام کرده‌ام به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم کاری که در صنعت خودرو در کشور انجام شد در حوزه پزشکی هم رخ دهد، چون خیانت است که دارو و تجهیزات پزشکی بی کیفیت را در اختیار مردم قرار دهیم و به اسم حمایت از تولید داخل برای عده‌ای رانت ایجاد کنیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه سال ۹۷ به مراتب سخت‌تر از سال ۹۶ است، گفت: مردم با سازمان غذا و دارو به طور مستقیم سر و کار دارند و نباید اجازه دهیم که دستاوردهایی که طی این چند سال ایجاد شده، خدشه‌دار شود.

کد مطلب 4262118
حبیب احسنی پور

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