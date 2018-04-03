۶۹۸ عملیات امداد و نجات نوروزی در گلستان اجرا شد

حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار طرح ملی خدمات امداد و نجات، ایمنی سلامت نوروزی در گلستان اظهار کرد: از تاریخ ۲۵ اسفند ۹۶ لغایت سیزدهم فروردین سال ۹۷، ۶۹۸ عملیات امداد ونجات در گلستان انجام شد.

وی افزود: در این ایام ۳۹۸ هزار و ۸۷۱ مسافر از خدمات پایگاه های امداد و نجات جمعیت هلال احمر در گلستان بهره بردند و بالغ بر ۳۵۵ هزار و ۵۱۱ بروشور راهنما بین مسافران توزیع شده است.

احمدی گفت: در این ایام هفت هزار و ۴۲۹ نفر از خدمات فشار خون و ۹۲۳ نفر هم از خمات تست قند خون بهره مند شدند.

وی از اسکان اضطراری ۲۵۱ نفر دراین ایام خبر داد واظهار کرد: طی این مدت هزار و ۶۲۲ بیمار یا مصدوم به پایگاه های جمعیت هلال احمر در سطح استان گلستان مراجعه کردند که ۷۱۴ نفر از آن ها به مراکز درمانی اعزام شدند.

احمدی اظهار کرد: در این ایام حدود یک هزار و ۹۸۳ نفر هم از خیمه های نماز برپا شده توسط جمعیت هلال احمر استفاده کردند.